Crotone, rimonta da applausi: 3-1 all’Audace Cerignola allo Scida

Il Crotone firma una vittoria di carattere allo stadio Ezio Scida, superando per 3-1 l’Audace Cerignola al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. Dopo essere passati in svantaggio a inizio ripresa, i padroni di casa reagiscono con determinazione e ribaltano il risultato in appena venti minuti.

Primo tempo: equilibrio e occasioni da una parte e dall’altra

La gara parte su ritmi sostenuti, con un episodio controverso già nei primi minuti: revisione al VAR per un possibile rosso ai danni di Piovanello, ma il direttore di gara lascia proseguire. Il Crotone si rende subito pericoloso al 12’, quando Cocetta colpisce la traversa di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il pallone rimbalza sulla linea senza varcarla. L’Audace Cerignola risponde al 21’ con una punizione insidiosa che termina di poco alta. Al 36’ Moreso viene ammonito per un intervento duro su Vinicius.

Nel finale di primo tempo è ancora il Crotone a sfiorare il vantaggio con Sandri, ma la sua conclusione al volo finisce sopra la traversa. Si va al riposo sullo 0-0.

Ripresa shock: Cerignola avanti, ma il Crotone reagisce subito

Il secondo tempo si apre con il vantaggio degli ospiti: al 49’ azione ben costruita, rifinita da Vitale e finalizzata da Paolucci, che deposita in rete a porta vuota. La reazione del Crotone è immediata e concreta: al 51’ Russo ristabilisce la parità sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il momento chiave arriva al 59’: Energe, appena entrato, trova un gol di grande qualità con un sinistro a giro da fuori area che vale il sorpasso. Pochi istanti prima, il Cerignola aveva sfiorato il raddoppio colpendo una traversa: episodio che cambia l’inerzia del match.

Zunno chiude i conti: tris e gestione finale

Il Crotone prende definitivamente il controllo della gara e al 69’ cala il tris con Zunno, che mette in cassaforte il risultato. Nel finale spazio a sostituzioni e ammonizioni, ma il punteggio non cambia più. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Tre punti pesanti per i rossoblù

Vittoria meritata per il Crotone, bravo a reagire dopo lo svantaggio e a sfruttare al meglio le occasioni create nella ripresa.

Per l’Audace Cerignola resta il rammarico per l’occasione mancata del possibile raddoppio e per il calo nella seconda parte del secondo tempo.

Tabellino

Crotone (4-2-3-1): Merelli; Novella, Di Pasquale, Cocetta, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri; Zunno, Musso, Piovanello.

Subentrati: Energe, Calvano, Maggio, Veltri, Gomez.

Allenatore: Longo

Audace Cerignola (3-5-2): Iliev; Todisco, Ligi, Cocorocchio; Russo, Cretella, Paolucci, Moreso, Vitale; Ruggiero, Gambale.

Subentrati: Di Tommaso, Iervolino, Tarantino.

Allenatore: Maiuri

Marcatori: Paolucci (49’), Russo (51’), Energe (59’), Zunno (69’)

Lo riporta LaCasadiC.com