A oltre vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, il dolore della famiglia resta immutato, così come la determinazione a cercare la verità. La bambina, scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 all’età di quattro anni, continua a essere al centro di segnalazioni, piste investigative e speranze mai del tutto spente.

A tornare a parlare pubblicamente è la madre, Piera Maggio, ospite a Verissimo, dove ha voluto chiarire alcuni aspetti emersi nelle ultime settimane, soprattutto dopo la diffusione di notizie relative a un presunto nuovo testimone. «Sul nuovo testimone non mi sono mai espressa più di tanto – ha dichiarato – ma sono state pubblicate e condivise frasi che non ho mai detto. Se sono qui è per fare chiarezza». Per la famiglia Pipitone-Pulizzi, questi lunghi anni sono stati segnati da sofferenza, attese e continui colpi emotivi. «In questi 22 anni non abbiamo mai avuto un periodo tranquillo», ha raccontato Piera Maggio, sottolineando come le segnalazioni continuino ad arrivare ancora oggi da diverse parti del mondo.

L’ultima, ha spiegato, sarebbe giunta pochi giorni fa dall’estero: un elemento che ha spinto la madre di Denise a chiedere ulteriori verifiche. Un segnale che, pur senza alimentare facili illusioni, conferma come il caso resti ancora vivo nell’attenzione pubblica e investigativa.

Accanto alla ricerca della verità, la famiglia si trova però a fare i conti anche con il peso delle falsità e delle offese circolate negli anni, soprattutto sui social e sul web. «Abbiamo più di un paio di processi aperti per querele verso persone che hanno scritto cose allucinanti su di noi – ha detto Piera Maggio –. A processo devono avere il coraggio di sostenere ciò che pensano. È facile nascondersi dietro una tastiera, ma devono portarci rispetto». Parole dure, che restituiscono il senso di una battaglia combattuta non solo sul piano umano e giudiziario, ma anche contro il cinismo e la superficialità di chi trasforma una tragedia familiare in terreno di insinuazioni.

Nel corso degli anni, una delle piste più discusse è stata quella legata alla cosiddetta “pista rom”, emersa nell’ottobre del 2004. Piera Maggio ha ricordato il lavoro svolto allora, anche attraverso viaggi e verifiche, nella speranza di arrivare a un riscontro concreto. «C’è stato un lavoro immane su quella bambina – ha ricordato –. Più volte io e il mio avvocato siamo andati a Milano, ma non sono mai state individuate queste persone». Eppure, nonostante il tempo trascorso, i dubbi non sono mai scomparsi del tutto. «Non ci siamo mai fermati, anche perché non abbiamo mai smesso di avere dei dubbi. Questi dubbi non ci hanno portato a una verità concreta, ma sono ancora vivi».

Il passaggio più toccante del racconto resta quello legato alla dimensione più intima della vicenda: quella di una madre e di un padre che da oltre due decenni convivono con un’assenza mai colmata. «Mai nessuno potrà mettersi nei panni di una mamma che cerca la sua bambina», ha detto Piera Maggio, lanciando ancora una volta un appello al rispetto. In studio, accanto a lei, anche Pietro Pulizzi, padre di Denise, che ha ribadito la volontà di non fermarsi: «Mi sono costituito parte civile per cercare la verità e non ci arrendiamo».

La storia di Denise Pipitone resta una delle pagine più dolorose e controverse della cronaca italiana. Un caso che, a distanza di oltre vent’anni, continua a interrogare coscienze, investigatori e opinione pubblica. Per Piera Maggio e Pietro Pulizzi, però, non è solo un caso giudiziario: è la ricerca incessante di una figlia che manca ogni giorno, dentro una ferita che il tempo non è riuscito a chiudere. Lo riporta leggo.it