Dopo una visita al pronto soccorso si rimette alla guida per tornare a casa, ma il viaggio si trasforma in tragedia. Nicola Savarese, 54 anni, è morto nella notte in un incidente avvenuto all’interno della galleria “Santa Maria di Pozzano”, lungo la statale 145 Sorrentina. L’uomo, residente a Vico Equense, nella serata di sabato 28 marzo si era recato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo aver accusato un malore. Dopo gli accertamenti, era stato dimesso e aveva deciso di rientrare da solo a casa, mettendosi alla guida della propria auto.

Poco dopo la mezzanotte, durante il tragitto, è avvenuto l’incidente mortale. Secondo una prima ricostruzione, Savarese avrebbe perso il controllo del veicolo mentre percorreva la galleria. L’impatto è stato violento e per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Pompei, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un nuovo malore improvviso mentre era alla guida, che potrebbe aver causato la perdita di controllo dell’auto.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sulla salma, per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali collegamenti con il malore accusato poche ore prima. Accertamenti sono in corso anche sulla visita effettuata al pronto soccorso, per ricostruire nel dettaglio le condizioni dell’uomo prima dell’incidente. Lo riporta leggo.it