Edizione n° 6020

BALLON D'ESSAI

POLICLINICO BARI // Policlinico di Bari, interventi ed esami anche nel weekend pre-pasquale
28 Marzo 2026 - ore  10:58

CALEMBOUR

VIOLENZA SESSUALE // Violenza sessuale su una minore durante una festa di Carnevale: giovane arrestato
28 Marzo 2026 - ore  10:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Esce dal pronto soccorso e muore in galleria: tragedia sulla Statale Sorrentina, aveva avuto un malore

NICOLA SAVARESE Esce dal pronto soccorso e muore in galleria: tragedia sulla Statale Sorrentina, aveva avuto un malore

Dopo una visita al pronto soccorso si rimette alla guida per tornare a casa, ma il viaggio si trasforma in tragedia

NICOLA SAVARESE - PH SORRENTOPRESS.IT

NICOLA SAVARESE - PH SORRENTOPRESS.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Marzo 2026
Prima pagina //

Dopo una visita al pronto soccorso si rimette alla guida per tornare a casa, ma il viaggio si trasforma in tragedia. Nicola Savarese, 54 anni, è morto nella notte in un incidente avvenuto all’interno della galleria “Santa Maria di Pozzano”, lungo la statale 145 Sorrentina. L’uomo, residente a Vico Equense, nella serata di sabato 28 marzo si era recato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo aver accusato un malore. Dopo gli accertamenti, era stato dimesso e aveva deciso di rientrare da solo a casa, mettendosi alla guida della propria auto.

Poco dopo la mezzanotte, durante il tragitto, è avvenuto l’incidente mortale. Secondo una prima ricostruzione, Savarese avrebbe perso il controllo del veicolo  mentre percorreva la galleria. L’impatto è stato violento e per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Pompei, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un nuovo malore improvviso mentre era alla guida, che potrebbe aver causato la perdita di controllo dell’auto.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sulla salma, per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali collegamenti con il malore accusato poche ore prima. Accertamenti sono in corso anche sulla visita effettuata al pronto soccorso, per ricostruire nel dettaglio le condizioni dell’uomo prima dell’incidente. Lo riporta leggo.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO