“Fino al 26 aprile il Gargano si trasforma in un grande giardino naturale con il ritorno di Orchidays, il festival dedicato alle orchidee spontanee. Protagonista il borgo di Mattinata, che custodisce oltre il 30% del patrimonio italiano di queste specie.
In programma escursioni guidate nel Parco Nazionale del Gargano, laboratori per famiglie e incontri scientifici con esperti internazionali, per scoprire uno dei fiori più affascinanti e complessi della natura.
Un ruolo centrale è affidato anche al territorio di Manfredonia, punto di riferimento per questo mondo spesso invisibile ma di grande valore naturalistico, noto in tutta Europa per la presenza di specie endemiche.
Tra le più apprezzate, l’Ophrys sipontensis e l’Ophrys x manfredoniae, raro ibrido simbolo della biodiversità del Gargano.
PH ORAZIO ARMILLOTTA