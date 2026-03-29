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Home // Foggia // Foggia, basta Staver: 1-0 al Trapani e primo sorriso per Pazienza

VITTORIA Foggia, basta Staver: 1-0 al Trapani e primo sorriso per Pazienza

Decisivo il colpo di testa del difensore a inizio ripresa, rossoneri solidi fino al triplice fischio

Foggia, basta Staver: 1-0 al Trapani e primo sorriso per Pazienza

ph Foggia Calcio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Marzo 2026
Foggia // Sport //

Il Foggia conquista una vittoria fondamentale allo stadio Zaccheria, superando di misura il Trapani per 1-0. A decidere l’incontro è il primo gol tra i professionisti di Staver, che a inizio secondo tempo regala tre punti pesanti alla squadra di Pazienza, al suo primo successo sulla panchina rossonera.

Primo tempo: Foggia più intraprendente, Trapani attento

Avvio di gara equilibrato, con le due squadre attente a non scoprirsi. Il Foggia prova a prendere in mano il gioco e crea la prima occasione al 18’ con Liguori, ma Galeotti risponde presente. I rossoneri alzano i ritmi e al 20’ sfiorano il vantaggio con una spettacolare rovesciata di D’Amico, ancora neutralizzata dal portiere ospite.

Il Trapani si fa vedere al 40’ con Ortisi, ma Perucchini blocca senza problemi. Nel finale di tempo è ancora il Foggia ad andare vicino al gol con D’Amico di testa, senza però trovare lo specchio.

Si va al riposo sullo 0-0, con i padroni di casa più propositivi ma senza concretezza.

La svolta a inizio ripresa: Staver sblocca il match

Il secondo tempo si apre nel migliore dei modi per il Foggia. Al 46’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Dimarco, Staver trova il colpo di testa vincente che vale l’1-0.

Dopo un breve check del VAR, la rete viene confermata: per il difensore rossonero è il primo gol tra i professionisti.

Reazione Trapani, ma il Foggia resiste

Il Trapani prova a reagire affidandosi soprattutto alle iniziative di Ortisi, ma la difesa rossonera regge l’urto.

Il Foggia gestisce il vantaggio e sfiora il raddoppio all’85’ con Romeo, il cui tiro viene deviato in angolo.

Nel finale gli ospiti aumentano la pressione: Matos, nei minuti di recupero, ha la palla del pareggio ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Foggia può festeggiare.

Tre punti pesanti per i rossoneri

Successo importante per il Foggia, che mostra solidità e concretezza, trovando una vittoria che può rappresentare un punto di svolta. Per il Trapani resta il rammarico per le occasioni non sfruttate nel finale e per una gara giocata a tratti alla pari.

Tabellino

Foggia: Perucchini; Staver, Minelli, Biasiol, Buttaro; Romeo, Menegazzo, Dimarco; D’Amico, Liguori, Tommasini.
Subentrati: Giron, Castorri, Bevilacqua, Eyango.
Allenatore: Pazienza

Trapani: Galeotti; Ortisi, Vimercati, Pirello, Cozzoli; Benedetti, Celeghin, Balla; Aronica, Battimelli, Winkelmann.
Subentrati: Stauciuc, Marcolini, Motoc, Matos, Napolitano.
Allenatore: Aronica

Marcatore: Staver (46’)

Lo riporta LaCasadiC.com

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