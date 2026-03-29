FOGGIA – Una giornata densa di significato quella di oggi, domenica 29 marzo 2026, che ha anticipato un appuntamento di grande valore civile e simbolico per la città. Presso il Liceo scientifico “A. Volta” di Foggia è stato annunciato ufficialmente l’avvio del primo Presidio di Legalità del Comune all’interno di una scuola secondaria di secondo grado, un’iniziativa destinata a lasciare un segno profondo nella comunità scolastica e cittadina.

Il Presidio, inaugurato questa mattina, è stato intitolato alla memoria di Francesco Marcone, vittima innocente delle mafie, ucciso a Foggia il 31 marzo 1995. Una figura che continua a rappresentare un esempio alto di integrità, senso del dovere e impegno civile, valori che oggi più che mai si intendono trasmettere alle nuove generazioni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere concretamente la cultura della legalità, della giustizia e della responsabilità civica, trasformando la scuola in un presidio attivo di educazione democratica. Non solo un luogo simbolico, dunque, ma uno spazio operativo dove studenti e studentesse potranno confrontarsi, progettare e riflettere sui temi della cittadinanza attiva e del contrasto a ogni forma di illegalità.

Momento particolarmente intenso della cerimonia è stata la partecipazione dei figli di Francesco Marcone, Daniela e Paolo, la cui testimonianza ha rappresentato un passaggio toccante e significativo, capace di unire memoria e responsabilità. Presenti anche la dirigente scolastica Ida La Salandra, promotrice convinta del progetto, e l’assessore alla Legalità del Comune di Foggia, Giulio De Santis, a sottolineare il forte legame tra istituzioni e scuola.

L’inaugurazione si inserisce in un percorso educativo più ampio che il Liceo “Volta” porta avanti da tempo, con l’intento di formare cittadini consapevoli, responsabili e partecipi della vita democratica. Intitolare il Presidio a Marcone significa non solo conservarne il ricordo, ma rinnovare ogni giorno un impegno concreto contro le mafie e l’illegalità.

Un segnale importante per Foggia, che guarda al futuro partendo dalla scuola e dai giovani, nella convinzione che la memoria possa e debba tradursi in azione quotidiana.