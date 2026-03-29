Manfredonia ko al Miramare: il Gravina passa 2-1 con la doppietta di Basanisi

Si chiude con una sconfitta per il Manfredonia la sfida del Miramare contro il Gravina. Gli ospiti si impongono per 2-1 grazie alla doppietta decisiva di Basanisi, condannando i sipontini al ko nonostante una prestazione combattiva.
Il match si decide sulla maggiore concretezza del Gravina, capace di colpire nei momenti chiave della gara e gestire il vantaggio fino al triplice fischio. Per il Manfredonia resta il rammarico per non aver sfruttato al meglio le occasioni create.
Classifica aggiornata
Con questo risultato, il Manfredonia scivola al 12° posto con 35 punti, mentre il Gravina sale all’8° posto a quota 42 punti, rafforzando la propria posizione in zona medio-alta della classifica.