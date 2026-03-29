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Home // Capitanata // Omicidio Angelo Vassallo, prosciolto il colonnello Cagnazzo dopo 16 anni: «Distrutto come uomo e al lavoro»

PROSCIOLTO CAGNAZZO Omicidio Angelo Vassallo, prosciolto il colonnello Cagnazzo dopo 16 anni: «Distrutto come uomo e al lavoro»

Si chiude dopo sedici anni uno dei capitoli più controversi legati all’omicidio di Angelo Vassallo

VASSALLO - CAGNAZZO PH AGROPOLINEWS

VASSALLO - CAGNAZZO PH AGROPOLINEWS

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Marzo 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

Si chiude dopo sedici anni uno dei capitoli più controversi legati all’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” ucciso nel 2010 ad Acciaroli. Il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo è stato prosciolto: il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha disposto il non luogo a procedere, facendo cadere le accuse di omicidio e depistaggio. Una decisione netta, motivata dall’«assenza di una ragionevole previsione di condanna», che segue quanto già indicato nei mesi scorsi dalla Cassazione, la quale aveva definito deboli e inattendibili le testimonianze chiave dell’accusa.

La vicenda affonda le radici nella sera del 5 settembre 2010, quando Angelo Vassallo, sindaco di Pollica noto per il suo impegno per la legalità e l’ambiente, venne assassinato con nove colpi di pistola mentre rientrava a casa ad Acciaroli. Un omicidio che sconvolse l’Italia e che, a distanza di anni, resta ancora senza una verità definitiva. Nel tempo, le indagini si erano concentrate su un presunto traffico di droga nel porto locale, che Vassallo avrebbe voluto denunciare. Secondo l’ipotesi della procura — ora definitivamente smontata — Cagnazzo avrebbe avuto un ruolo nel delitto e avrebbe contribuito a depistare le indagini.

Accuse pesantissime, che nel novembre 2024 avevano portato anche all’arresto dell’ufficiale.

Oggi, dopo il proscioglimento, il colonnello rompe il silenzio e racconta il peso di anni vissuti sotto sospetto. «È stata durissima. Sono stato distrutto, umanamente e professionalmente», ha dichiarato a La Stampa. Cagnazzo ha parlato di un lungo periodo segnato da diffidenza e insinuazioni, alimentate anche dall’esposizione mediatica del caso. Eppure, ha scelto di non reagire pubblicamente: «Sono rimasto in silenzio, confidando nella giustizia».

Parole forti anche sul rapporto con la vittima: «Angelo era un amico, tra noi c’era rispetto reciproco». Un elemento che rende ancora più pesante, secondo il colonnello, il carico umano della vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto. Nonostante una carriera che definisce «penalizzata e distrutta senza se e senza ma», Cagnazzo rivendica il proprio percorso nelle forze dell’ordine e la fedeltà allo Stato.

Il proscioglimento chiude il capitolo giudiziario che lo riguarda, ma non quello dell’omicidio Vassallo. «Ho sempre creduto che la verità sarebbe venuta fuori», ha aggiunto, esprimendo l’auspicio che si arrivi finalmente a chiarire chi ha ucciso il sindaco. Dopo anni difficili, lo sguardo è ora rivolto al futuro: «Ripartirò piano piano». Lo riporta leggo.it.

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