Potenza decide, la maggioranza esegue: Ferullo fuori dal Consiglio, entra Dell’Erba

Quanto accaduto nel Consiglio comunale di Apricena il 27 marzo assume i contorni di una vicenda che va ben oltre il piano strettamente amministrativo. Per l’opposizione, non si è trattato di una semplice applicazione delle regole, ma di una precisa operazione politica costruita per raggiungere un obiettivo chiaro: estromettere Vincenzo Ferullo, ritenuto voce critica e indipendente, per fare spazio a Paolo Dell’Erba e rafforzare così gli equilibri numerici della maggioranza guidata dal sindaco Antonio Potenza.

Al centro della vicenda vi è il tema dell’incompatibilità, richiamato come motivazione formale del provvedimento. Una giustificazione che, secondo i contestatori, apparirebbe però debole e strumentale. A sostegno di questa tesi viene richiamato un elemento ritenuto significativo: Ferullo, nel tentativo di rimuovere ogni possibile motivo di contestazione, avrebbe infatti già rassegnato le dimissioni dal proprio incarico lavorativo. Un passo considerato decisivo dai suoi sostenitori, ma che non avrebbe comunque modificato l’esito finale.

La votazione in aula si è svolta senza incertezze. La maggioranza ha proceduto compatta, determinando l’uscita di scena di un consigliere eletto dai cittadini e l’ingresso di una figura ritenuta vicina al primo cittadino. Un passaggio che, nella lettura politica dell’opposizione, avrebbe l’effetto di consolidare ulteriormente il controllo dell’amministrazione su un assetto fino a quel momento giudicato fragile.

Da qui l’accusa più dura: non una difesa imparziale delle regole, ma l’utilizzo delle stesse come strumento per raggiungere finalità politiche. Un metodo che, secondo questa ricostruzione, non rappresenterebbe un caso isolato, bensì l’ennesimo episodio di una gestione del potere orientata a colpire il dissenso, isolare le voci scomode e ridimensionare chi esercita un ruolo di controllo.

Nel dibattito politico locale torna così anche il riferimento ad altri precedenti, come quello di Ada Soccio, richiamato per sostenere l’idea di una progressiva compressione del confronto democratico all’interno della vita istituzionale cittadina.

Per Apricena, sostengono i critici dell’operazione, si aprirebbe quindi una ferita democratica profonda. Perché quando un consigliere eletto viene rimosso attraverso un percorso ritenuto forzato e pretestuoso, il danno non riguarderebbe soltanto la singola persona coinvolta, ma investirebbe direttamente il diritto dei cittadini ad avere una rappresentanza piena e libera.

La vicenda, assicurano i sostenitori di Ferullo, non sarebbe destinata a chiudersi con il voto del Consiglio. L’ex consigliere sarebbe pronto a proseguire ogni iniziativa ritenuta necessaria per far emergere, nelle sedi opportune, verità e legittimità dei fatti. Sullo sfondo resta una frattura politica sempre più evidente: da un lato la linea della maggioranza, dall’altro la denuncia di chi parla apertamente di gestione del potere più che di amministrazione.

Per l’opposizione, il caso Ferullo segna un punto di non ritorno. E rilancia una domanda destinata a pesare nel dibattito pubblico cittadino: dove finisce il rispetto delle regole e dove inizia, invece, il loro utilizzo politico?