Riapertura del PalaMennea di Trinitapoli. Una bellissima serata di sport

Dopo un periodo di chiusura, ha riaperto sabato 28 marzo 2026 a Trinitapoli il PalaMennea, uno spazio fondamentale per lo sport, l’aggregazione e la crescita dei giovani della città.

Il PalaMennea torna ad essere un punto di riferimento per atleti, associazioni sportive e cittadini, pronto ad accogliere allenamenti, partite, eventi e momenti di condivisione. Alla cerimonia di riapertura erano presenti il Sindaco Francesco di Feo, l’Assessore allo Sport Giovanni Landriscina, l’intera Amministrazione Comunale e tutte le associazioni sportive e culturali della città di Trinitapoli.

Restituire alla comunità questo luogo significa investire nello sport, nei valori educativi e nella vita sociale del territorio. Nel corso dell’inaugurazione, le associazioni presenti hanno dato dimostrazione delle proprie attività, dal calcio all’atletica, dalla danza sportiva al taekwondo, fino al volley e al basket, offrendo un momento di grande partecipazione e condivisione.

Il Sindaco Francesco di Feo ha dichiarato: “Una nuova inaugurazione, oserei dire: ci risiamo. In passato abbiamo già inaugurato questa palestra, ma purtroppo è stata vandalizzata. Non ci siamo arresi: abbiamo intercettato nuovi finanziamenti, ci siamo rimessi al lavoro e oggi finalmente questa struttura torna ad essere a disposizione di tutti. Sono soddisfatto nel vedere tanti bambini e ragazzi desiderosi di utilizzare questo spazio e coltivare i propri sogni nello sport. È stato un lavoro di squadra che ha visto impegnati l’Assessore allo Sport Giovanni Landriscina, l’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Luigi Di Leo e tutti gli uffici comunali preposti, che hanno lavorato affinché il PalaMennea potesse essere restituito alla città”.

L’Assessore allo Sport Giovanni Landriscina ha aggiunto: “Una bellissima serata di sport: riapre finalmente il PalaMennea. È stato un grande lavoro di squadra, portato avanti insieme all’Assessore Luigi Di Leo, che si è impegnato molto per avviare tutte le attività necessarie, dalle certificazioni alle autorizzazioni del CONI. Con la riapertura del PalaMennea restituiamo alle associazioni sportive uno spazio pubblico fondamentale per praticare sport e crescere insieme”.

La riapertura del PalaMennea segna un nuovo inizio per lo sport a Trinitapoli, confermando l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere luoghi sani, inclusivi e dedicati alle nuove generazioni.