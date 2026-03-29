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GIANLUCA RECCHIA Salto ostacoli, doppietta per il foggiano Gianluca Recchia: due Gran Premi in una settimana

Straordinario momento di forma per il cavaliere foggiano Gianluca Recchia

Salto ostacoli, doppietta per il foggiano Gianluca Recchia: due Gran Premi in una settimana

Salto ostacoli, doppietta per il foggiano Gianluca Recchia: due Gran Premi in una settimana

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //

Straordinario momento di forma per il cavaliere foggiano Gianluca Recchia, protagonista di una doppia vittoria nel salto ostacoli a distanza di appena una settimana, tra Calabria ed Emilia-Romagna.

Domenica 22 marzo, in sella alla cavalla di 7 anni Ilary, Recchia ha conquistato il Gran Premio 135 disputato a Catanzaro, presso il Centro Ippico Valle dei Mulini, nell’ambito di una tappa ministeriale Masaf. Una gara impeccabile, chiusa senza errori e con il miglior tempo, che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Il successo è stato bissato domenica 29 marzo a Cervia, in Emilia-Romagna, durante una gara nazionale a cinque stelle. In questa occasione, il cavaliere foggiano ha trionfato nel prestigioso Gran Premio 145 in sella allo stallone tedesco The Winner Is, disputando una seconda manche semplicemente imbattibile.

Con queste due vittorie consecutive, Gianluca Recchia conferma il suo eccellente stato di forma e si afferma come il miglior cavaliere della Capitanata, oltre che tra i più competitivi dell’intero Sud Italia.

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