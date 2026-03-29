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Home // Cronaca // Sanza, malore in casa: cade nel camino acceso e muore carbonizzato. Corpo scoperto dopo giorni

TRAGEDIA SANZA Sanza, malore in casa: cade nel camino acceso e muore carbonizzato. Corpo scoperto dopo giorni

Una tragedia domestica, rimasta nascosta per giorni, è emersa nel centro storico di Sanza, in provincia di Salerno

Controlli Carabinieri notte (ph Umbria Journal)

Controlli Carabinieri notte (ph Umbria Journal)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

Una tragedia domestica, rimasta nascosta per giorni, è emersa nel centro storico di Sanza, in provincia di Salerno. Un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, dopo che i vicini, insospettiti dalla sua prolungata assenza, hanno dato l’allarme.

Il corpo, completamente carbonizzato, è stato rinvenuto nell’abitazione situata in via San Sebastiano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo viveva da solo e sarebbe stato colto da un malore nei giorni precedenti al ritrovamento.

L’ipotesi più accreditata è che, a seguito del malore, sia caduto accidentalmente nel camino acceso, senza riuscire a rialzarsi. Il decesso risalirebbe quindi a diversi giorni prima della scoperta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sapri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La vittima lascia due figli, residenti fuori dal comune. Lo riporta leggo.it

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