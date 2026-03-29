Un tesoro di 5mila volumi per Manfredonia: la biblioteca della professoressa Nava rafforza gli studi sulle stele daunie

MANFREDONIA — Un patrimonio di conoscenza destinato a lasciare un segno profondo nella vita culturale della città. Circa 5mila volumi specializzati in archeologia, storia antica e studi sulla Daunia entreranno a far parte del patrimonio pubblico di Manfredonia grazie alla donazione della professoressa Maria Luisa Nava, tra le più autorevoli studiose delle stele daunie.

La scelta della docente rappresenta un passaggio di grande rilievo per il territorio, perché consolida il legame tra Manfredonia e uno dei nuclei più importanti della sua identità storica e archeologica. La biblioteca specialistica donata al Comune raccoglie infatti una vita intera di studio e ricerca, costituendo la base scientifica di un lavoro che ha contribuito in modo determinante alla conoscenza e alla valorizzazione delle stele daunie in ambito nazionale e internazionale.

A confermare l’avvio del percorso amministrativo per l’acquisizione del fondo è l’assessora al Welfare e alla Cultura, Maria Teresa Valente.

“Questa donazione è il risultato di un percorso di interlocuzione costruito con la professoressa Nava, con l’obiettivo di riportare a Manfredonia non solo un patrimonio materiale, ma soprattutto un patrimonio di conoscenza. Nei giorni scorsi è pervenuta formalmente la proposta di donazione e stiamo ora avviando l’iter amministrativo per l’acquisizione del fondo e per la sua organizzazione all’interno della Biblioteca comunale”, dichiara.

Un gesto che ha anche un forte valore simbolico. Maria Luisa Nava, infatti, è stata tra le protagoniste, insieme al professor Silvio Ferri, delle ricerche che hanno portato alla scoperta e alla notorietà internazionale delle stele daunie, oggi considerate un unicum archeologico e cuore del patrimonio custodito dal Museo Nazionale di Manfredonia.

“La donazione della mia biblioteca specialistica di archeologia al Comune di Manfredonia nasce da un legame profondo con questo territorio, nel quale, per molti anni, il mio maestro Silvio Ferri ed io abbiamo condotto ricerche che hanno contribuito alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico locale”, spiega la professoressa Nava.

Il fondo librario sarà istituito presso la Biblioteca comunale con la denominazione “Silvio Ferri – Maria Luisa Nava” e sarà destinato alla fruizione pubblica. Inoltre, verrà inserito nel Sistema Bibliotecario Nazionale, così da garantirne la piena accessibilità a studiosi, ricercatori e cittadini.

Per l’assessora Valente, la donazione rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita culturale della città. “Le stele daunie raccontano chi siamo. Con questa donazione mettiamo a disposizione della città e della comunità scientifica gli strumenti per continuare a studiarle, comprenderle e valorizzarle. È un passaggio che rafforza l’identità culturale di Manfredonia e a breve ne consoliderà a livello nazionale e internazionale il ruolo come luogo di riferimento per questi studi”.

Sulla stessa linea il sindaco Domenico La Marca, che sottolinea il valore duraturo dell’iniziativa: “Iniziative come questa rafforzano il patrimonio culturale della città. È un risultato importante che restituisce a Manfredonia un patrimonio di conoscenza destinato a rimanere e a crescere nel tempo”.

La donazione della biblioteca Nava contribuisce così a rafforzare le basi scientifiche e culturali sulle quali Manfredonia intende continuare a investire per la valorizzazione delle stele daunie, anche in vista del percorso di candidatura a patrimonio UNESCO. Un riconoscimento che darebbe ulteriore forza a un’eredità storica profondamente intrecciata con l’identità della città e del suo territorio.