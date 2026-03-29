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SERIE D Volley Club Manfredonia, vittoria in rimonta: 3-1 e prova di maturità

Sotto di un set e travolta all’inizio, la squadra reagisce e ribalta tutto con carattere e cambi decisivi

Volley Club Manfredonia, vittoria in rimonta: 3-1 e prova di maturità

Volley Club Manfredonia, vittoria in rimonta: 3-1 e prova di maturità

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Grande prova di forza del Volley Club Manfredonia, che supera la Polis Volley Corato per 3-1 al termine di una gara dai due volti: partenza complicata e reazione veemente, fino alla rimonta completa davanti al proprio pubblico.

Partenza shock: Corato domina il primo set

L’avvio è tutto in salita per il Volley Club Manfredonia. Corato imprime subito un ritmo altissimo, mettendo in difficoltà la ricezione e costruendo un ampio vantaggio grazie a una serie di battute consecutive che spaccano il set.

Nonostante alcuni cambi tattici provino a rimettere in carreggiata i padroni di casa, il gap accumulato è troppo ampio: gli ospiti controllano e chiudono 25-17.

La svolta: cresce il Volley Club Manfredonia

Dal secondo set cambia completamente l’inerzia del match. Il Volley Club Manfredonia entra in campo con maggiore continuità e lucidità, restando agganciato nel punteggio per gran parte del parziale.

Nel finale arriva lo strappo decisivo: maggiore concretezza nei momenti chiave e 25-22 che vale il pareggio.

Terzo set sotto controllo: ritmo e fiducia

Nel terzo parziale è il Volley Club Manfredonia a fare la partita sin dalle prime battute.

I cambi danno nuova energia alla squadra, che alza il livello del gioco e gestisce il vantaggio senza concedere rientri agli avversari. Il 25-21 certifica il sorpasso e conferma il momento positivo.

Finale al cardiopalma: rimonta e vittoria ai vantaggi

Il quarto set è il più equilibrato e combattuto. Le due squadre si affrontano punto a punto, con Corato che nel finale sembra poter allungare e portare la gara al tie-break. Ma il Volley Club Manfredonia non si arrende: recupera con determinazione, trascinato anche dal pubblico, e porta il set ai vantaggi.

Nei momenti decisivi emerge maggiore freddezza: 26-24 e vittoria completata tra gli applausi.

Carattere e profondità: la chiave del successo

Dopo un avvio in forte difficoltà, il Volley Club Manfredonia costruisce il successo con una crescita costante, trovando nei cambi e nella gestione dei momenti chiave le armi decisive.

Tre set consecutivi vinti che raccontano una squadra capace di reagire, adattarsi e imporsi con autorità.

Formazioni

Volley Club Manfredonia (Tabanelli Primo Srl):
Russo (opposto), Bonassisa (palleggiatore), De Mori/Bottalico (schiacciatori), Savino/Brigida (centrali), Ferri (libero).
Allenatore: Rinaldi

Panchina: Lauriola (libero), Impagnatiello (schiacciatore), Balzamo (schiacciatore), Salvemini (opposto), De Palo (palleggiatore), Serricchio (opposto)

Polis Volley Corato: n.d.

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