Foggia, apre i battenti la Fiera dell’Agricoltura

Di:

Foggia – La 66^ edizione della Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia aprirà i battenti domani, a partire dalle 10. L’apertura ufficiale sarà sottolineata, quest’anno, non dal tradizionale taglio del nastro, ma da una conferenza stampa del Presidente dell’Ente Fiera, avv. Fedele Cannerozzi, alla quale sono stati invitati i rappresentanti di tutti i soci fondatori: Regione Puglia, Comune, Provincia e Camera di Commercio di Foggia. Un momento di grande concretezza, per discutere del faticoso momento che l’Ente sta vivendo e delle prospettive del Quartiere fieristico – che ha un patrimonio indiscutibile di strutture e potenzialità – muovendo dell’inserimento della Fiera di Foggia fra le cinque rassegne agricole di punta di settore a livello nazionale.

La Conferenza stampa si svolgerà nella Sala Consiglio dell’Ente.

Alla conferenza stampa, oltre ai Soci fondatori, sono stati invitati a dare il proprio contributo di idee e proposte anche i rappresentanti delle Associazioni di categoria e dei Sindacati dei lavoratori, i parlamentari, i consiglieri regionali, i Sindaci del territorio.

L’ingresso, con orario continuato dalle ore 9.00 alle 21.00 sarà gratuito, come lo scorso anno, per consentire la massima affluenza di pubblico e consolidare il senso di appartenenza non solo della Fiera al territorio in cui ha la sede, ma del territorio stesso all’Ente.

Redazione Stato