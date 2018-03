Manfredonia, proroga al 30 giugno per i rapporti degli impianti termici

Di:

Manfredonia. Reca la data di ieri, 28 aprile 2016, l’atto con il quale il dirigente del settore “Urbanistica ed Edilizia” ha determinato un nuovo slittamento, al 30 giugno prossimo, dei tempi per la consegna dei rapporti “R.C.E.E. – R.C.M.” degli impianti termici. Le ragioni di questa ulteriore proroga risiedono nella constatazione che “sono sin qui pervenuti circa 11.000 rapporti su un totale presunto di 18.000 impianti nella nostra città” e “l’esiguo numero dei manutentori non ha consentito di soddisfare le richieste di controllo e manutenzione di tutti gli impianti presenti sul territorio comunale”. E’ stato così stabilito di prorogare la precedente scadenza per la trasmissione dei R.C.E.E. o R.C.M., che era fissata al 30 aprile prossimo, al 30 giugno 2016. Si avvisa, inoltre, che il Comune di Manfredonia, ricevuto il R.C.E.E. per il biennio 2015/2016 provvederà all’accertamento in conformità agli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 74/2013 e che, a partire dall’1 luglio 2016, gli impianti per i quali non risultino inviati i predetti R.C.E.E. con le modalità di cui al regolamento comunale approvato, saranno soggetti ad ispezione per il tramite della “Pegaso Multiservice”, con relativa sanzione stabilita con delibera di Giunta comunale n° 258/2014. E’ bene far presente che tutti gli utenti in possesso di un impianto termico con potenza maggiore a 10 kw non funzionante o dismesso e tutti coloro che hanno un contratto di fornitura di gas per riscaldamento, ma utilizzano solo il gas per usi domestici, sono tenuti a darne opportuna comunicazione all’Ufficio Verifiche impianti termici. In mancanza di ciò si provvederà ad effettuare l’ispezione del caso, con il costo a carico dell’utente.

Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere indirizzate a: Ufficio Verifiche impianti termici Piazza Alessandro Galli (Palazzo della sorgente) Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì dalle 15.30 alle 19.30 Tel/Fax: 0884/090117 Mail: pegasomultiservice@legalmail.it .

Matteo Fidanza Ufficio Stampa – Città di Manfredonia