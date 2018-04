Calcio. Altra scoppola per il Manfredonia: 1-5 con la Cavese

FROM FACEBOOK - MANFREDONIA CALCIO (archivio)

Manfredonia, 29 aprile 2018. Nuova sconfitta per il Manfredonia, già retrocesso, nella gara al Miramare contro la Cavese, valida per la penultima giornata del campionato di serie d girone h. Cronaca: Al 1° minuto del 1° tempo la Cavese passa in vantaggio con la rete di Fella. Al 7° il Manfredonia pareggia con La Porta. Al 10° la Cavese di nuovo avanti con il goal di Oggiano. Poi gli ospiti dilagano: al 18° rete di Fella. Al 37° goal di Martiniello. Al 17° minuto del 2° tempo rete di Massimo. Analisi: Gioco scarso del Manfredonia, eccellente della Cavese. Buono l’arbitraggio. Domenica prossima, i sipontini affronteranno in trasferta il Gragnano, nell’ultima gara di questo campionato. La Cavese giocherà in casa contro la Frattese. Da evidenziare come il Potenza – che ha guidato la classifica per quasi tutto il campionato – ritorna tra i professionisti a distanza di otto anni. Formazioni:

Cavese: Blanchard, Carotenuto, Marino, Manzo, Fabbro, Gorzegno, Oggiano,Massimo, Martiniello, Fella, Logoruso.

All.: Bitetto Leonardo. A Disposizione: Bisogno, Garofalo, Lame, Santeramo, Mincione, Favasuli, De Rosa, Tripoli, Girardi. Manfredonia: Gelsomino, Granatiero, De Giosa, Russo, Rubino, Maffiola, Rinaldi, Gallo, La Forgia, La Porta, Stoppiello.

All.: Mancano Lorenzo. A Disposizione:Prencipe, Falcone, Ciuffreda, Sventurato, Sardella, Falco, Romito, Quitadamo, Genchi. Arbitro: Davide Di Marco (Sezione Di Ciampino) 1° Assistente: Leonardo Pavone (Sezione Di Sesto San Giovanni) 2° Assistente: Paolo Biancucci (Sezione Di Pescara) Risultati Altre Gare Frattese-San Severo 1-3 Sarnese-Az Picerno 3-0 Manfredonia-Cavese 1-5 Turris-Città Di Gragnano 0-1 Pomigliano-Francavilla 4-3 Audace Cerignola-Gravina 3-3 Aversa Normanna-Nardò 2-3 Team Altamura-Sporting Fulgor 3-1 Potenza-Taranto 3-1 Classifica Potenza 80 Cavese 75 Team Altamura 66 Taranto 65 Audace Cerignola 61 Nardò 52 Az Picerno 52 Gravina 51 Città Di Gragnano 39 Francavilla 39 Turris 36 (-4 pen.) Sarnese 35 (-2 pen.) Pomigliano 34 San Severo 33 Frattese 32 Aversa Normanna 29 Manfredonia 14 Sporting Fulgor 13 Prossimo Turno, 34° Giornata Az Picerno-Audace Cerignola Gravina-Aversa Normanna San Severo-Pomigliano Cavese-Frattese Città Di Gragnano-Manfredonia Francavilla-Sarnese Sporting Fulgor-Potenza Nardò-Team Altamura Taranto-Turris

