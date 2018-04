Il ragazzo scomparso a Cerignola (st)

Foggia. E’ stato ritrovato “sano e salvo” il 14enne di Cerignola, Pietro Paolo Defeudis, scomparso dalla tarda serata di ieri. Come riporta www.lanotiziaweb.it, la conferma del ritrovamento è dei Carabinieri della locale Caserma ofantina presso la quale i genitori avevano sporto denuncia. Cerignola. Tornato a casa il 14enne scomparso ultima modifica: da

