“#Fata #Gargano”, Piero Pelù incantato dalle Tremiti

Il fascino indiscutibile delle Isole Tremiti colpisce ancora e questa volta a restare estasiato di fronte al paesaggio paradisiaco dell’Arcipelago delle Diomedee è Piero Pelù.

Un’intera giornata in barca per lui e la sua fidanzata accompagnato da Salvo Pipino, in arte Skizzo, che già in passato ha fatto da ‘cicerone’ proprio tra le bellezze di San Domino e San Nicola ad altre star come Skin, Lino Banfi, Rocco Papaleo e Riccardo Scamarcio.

La promessa di Pelù è di ritornare il più presto possibile alle Tremiti.

Fonte: termolionline.it