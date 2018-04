Foggia, batosta con il Cittadella. Stroppa “Reagire”

Di:

Giovanni Stroppa spazza via ogni pensiero che porti a mollare la presa: “Io penso alle prossime 4 gare e penso a vincerle tutte, abbiamo tutte le possibilità di continuare a giocare un campionato che fin qui ci vedeva impegnati in altri obiettivi”. Poi si passa al rammarico per la sconfitta: “Mi dispiace come abbiamo perso la gara, mi dà fastidio perché abbiamo preso gol su una rimessa laterale lunga che sapevamo loro avrebbero fatto così, abbiamo perso un rimpallo, e una squadra che vuole venire a vincere non può concedere un gol così. Da lì è nata un’altra gara, l’uscita di Camporese ci ha condizionati, ho provato a giocarmela con i 3 attaccanti, potevamo accorciare le distanze con Deli, ma alla fine devo ammettere che il Cittadella ha meritato il risultato. Nel calcio per portare a casa i punti bisogna creare le occasioni e oggi, nel secondo tempo, ne abbiamo cerate un po’ meno, abbiamo sbagliato molto negli ultimi 30 metri cosa che noi non facciamo”.

video

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/zGBhtoXmgT8″ frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

Poi il discorso passa sui singoli: “Devo fare i complimenti a Rubin, ha fatto una partita strepitosa, degli assist importanti, è arrivato al tiro: oggi non abbiamo sentito mancanza di Kragl. Anche se lui è importante per noi”.

Inevitabilmente il discorso scivola sulla sorpresa della giornata: “ Avevo già una mezza idea di far giocare Noppert, la sostituzione di Guarna non è stata per l’errore di sabato scorso. Era giusto cambiare perché la squadra aveva perso la capacità di partire da dietro, e noi siamo bravi in quello, soprattutto quando ci vengono a prendere alti. Noi abbiamo le contromisure per uscire da quelle situazioni, ma nelle ultime gare avevamo perso velocità nella manovra di contrasto agli avversari. Noppert? Sono molto soddisfatto. Non giocava da 4 mesi e non è facile fare quello che ha fatto lui, il portiere è un ruolo delicato, un ruolo in cui non si possono alternare i giocatori ogni gara, e se si cambia lo si fa in maniera totale. Ho sempre supportato Enrico l’ho visto in difficoltà e l’ho fatto rifiatare. Per ora l’intenzione è di andare avanti con Noppert”.

fonte Area Comunicazione Foggia Calcio