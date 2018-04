Mercato settimanale di Manfredonia (immagine d'archivio - ph MATTEO NUZZIELLO)

Manfredonia. Il 1° Maggio 2018 si svolgerà regolarmente il mercato settimanale. In seguito a numerose richieste di informazioni, l’Assessora alle Attività Produttive del Comune di Manfredonia, Dorella Zammarano, rassicura quanti hanno ipotizzato un rinvio della giornata di mercato, a causa della giornata festiva. La decisione relativa al regolare svolgimento della giornata mercatale in zona Scaloria, segue l’intesa tra l’Amministrazione comunale e i referenti di categoria Manfredonia, Zammarano “Il 1° Maggio ci sarà il mercato settimanale” ultima modifica: da

