Pazza Inter Juve a San Siro: bianconeri al fotofinish

Milano. La Juventus ha battuto l’Inter 3-2 a San Siro, nel secondo anticipo della 35ma giornata di serie A. Le reti: pt 13′ Douglas Costa; nel st 7′ Icardi, 20′ Barzagli (autorete), 42′ Skriniar (a), 44′ Higuain. Ora la Juve è a +4 sul Napoli, che domani (domenica 29 aprile) gioca al Franchi contro la Fiorentina. “Questo è il calcio. Nella partita precedente col Napoli abbiamo perso all’ultimo minuto, oggi l’abbiamo ribaltata. Questo è l’orgoglio, la fame e la sete di vittoria che appartengono a questa squadra: lotteremo fino alla morte per provar a vincere il settimo Scudetto”. Così Gonzalo Higuain. “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. E’ stato un passo importante verso lo scudetto”, ha detto il tecnico della Juve, Allegri.

“Bisognerà smaltire quest’amarezza che sarà la cosa più difficile. I ragazzi non meritavano questa sconfitta”, ha detto il tecnico dell’Inter Spalletti.

