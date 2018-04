Di:

C’è la firma di Simeone sullo stop forzato del Napoli nella sua rincorsa alla Juventus. Il centravanti argentino, in giornata di grazia, firma tutti e tre i gol con cui la Fiorentina spalanca la porta scudetto alla Juventus, tornata a +4 sulla squadra di Sarri a tre turni dal termine della Serie A TIM. E sempre Simeone è stato il protagonista dell’espulsione all’ottavo minuto di Koulibaly, evento che da subito ha condizionato pesantemente la prova dei partenopei. Sotto di un uomo il Napoli ha faticato a trovare il giusto equilibrio per sviluppare i propri schemi, senza mai impensierire Sportiello per tutto il primo tempo se non con un calcio d’angolo di Mario Rui calciato direttamente in porta.

La Fiorentina ha invece sfruttato al meglio l’uomo in più, stabilendosi in pianta stabile nella metà campo avversaria e passando in vantaggio poco dopo la mezz’ora col primo gol di Simeone. In avvio di ripresa tentativo di Mertens bloccato dal portiere, poi i padroni di casa raddoppiano al 62′ con Simeone che risolve in mischia. La gara finisce qua, ma Simeone allo scadere va a prendersi anche il pallone della partita segnando il terzo gol in contropiede.

fonte http://www.legaseriea.it/it/sala-stampa/notizie/info/simeone-allontana-il-napoli-dalla-juventus