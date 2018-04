Ph Ansa - Carabinieri del Comando Compagnia di Chieti

Chieti. Sono 3 le persone arrestate dai Carabinieri del N.O.R della Compagnia di Chieti con l’accusa di aver cercato di rubare una Kia Sportage parcheggiata in un centro commerciale di Chieti Scalo. Responsabili: due 43enni e un 39enne originari della zona di Manfredonia. I 3 uomini sono stati bloccati dai Carabinieri, che sono giunti sul luogo dei fatti in seguito ad una segnalazione al 112 da parte di un cittadino. “I militari dell’Arma si erano appostati nei pressi del furgone utilizzato dai tre e che era stato parcheggiato in prossimità del Suv dal quale era stato già rimosso il nottolino della portiera”. Durante la perquisizione a carico dei 3 uomini, sono stati ritrovati numerosi arnesi atti allo scasso. Attesa domani, al Tribunale di Chieti, l’udienza di convalida degli arresti. Attualmente i 3 uomini originari di Manfredonia “sono in camera di sicurezza”. Lo riporta www.cityrumors.it Tentano di rubare un Suv, arrestati 3 manfredoniani ultima modifica: da

