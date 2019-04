Calcio. 10 a 1 del Manfredonia contro la Virtus Andria

Di:

Pioggia di goal questo pomeriggio allo Stadio Miramare nell’ultima gara del campionato di prima categoria pugliese Girone A, tra Manfredonia e Virtus Andria; i sipontini vincono 10-1.

Cronaca: al 19° minuto del 1° tempo, il Manfredonia passa in vantaggio con la rete di Trotta. Al 20°, goal di Simone. Al 30° rete di Laboragine. Al 12° minuto del 2° tempo, goal di Lauriola. Al 15° rete di Cicerelli. Al 20° goal di Quacquarelli (Virtus Andria.) Al 21° rete di Ola. Al 26° goal di De Nittis. Al 27° rete di Roberto. Al 35° goal di Grumo. Al 37° goal di Stoppiello.

Analisi: Gioco eccellente del Manfredonia. Mediocre degli avversari. Buono l’arbitraggio.

Commento: Si conclude brillantemente il campionato per i delfini che mantengono il 2° gradino del podio. Bisogna apprezzare l’impegno profuso della società in questa stagione calcistica. Ora i riflettori sono puntati verso i play off. che il Manfredonia disputerà in casa, tra 15 giorni, con la vincente tra Canosa e Borgorosso Molfetta.

Formazioni:

Manfredonia: Ciribe, Rubino, Simone, Laboragine, Sementino, Ola, Trotta,

Cicerelli, Lauriola, Lupoli, Granatiero.

All.: Agnelli.

A disposizione: Prencipe, Tristano, Ciuffreda, Lambiase, Mastropasqua,

Roberto, Grumo, De Nittis.

Virtus Andria: Mancino, Di Palo, Alicino Michele, Nicolamarino, Addario,

Dichio, Amorese, Nesta, Alicino Aldo, Quacquarelli, Erminio.

All.: Tondolo.

A Disposizione: Sanguedolce, De Palo.

Arbitro: Ancona Alessandro Vincenzo (sezione di Taranto.)

Risultati altre gare

Virtus Molfetta-Borgorosso Molfetta 0-6

Foggia Incedit-Calcio Palo 3-0 (a tavolino)

United Sly-FC Manfredonia 7-1

Canosa-Ideale Bari 3-0

Soccer Modugno-Nuova Daunia 4-3

GC Cerignola-Sport Lucera 0-3 (a tavolino)

Real Sannicandro-Stornarella 2-2

Manfredonia-Virtus Andria 10-1

Classifica

United Sly 82

Manfredonia 81

Canosa 61

Borgorosso Molfetta 58

Stonrarella 57

Sport Lucera 51

Soccer Modugno 42

Virtus Andria 39

Real Sannicandro 38

Ideale Bari 35

FC Manfredonia 32

Nuova Daunia 31

Foggia Incedit 29

Virtus Molfetta 27

GC Cerignola16

Calcio Palo 3

A cura di Sipontina Prencipe,

Manfredonia 29 aprile 2019