Emittenti televisive, 6 diffide nel foggiano

Foggia. Nel corso dell’attività ispettiva programmata per l’anno 2019 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, finalizzata a contrastare il fenomeno del lavoro nero e al controllo dell’osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e legislazione sociale sulla regolarità dei rapporti di lavoro, gli ispettori del lavoro, a seguito di una richiesta d’intervento, hanno effettuato un accesso ispettivo nella Provincia di Foggia riguardante il settore delle emittenti televisive.

Sono state emesse sei diffide accertative per crediti patrimoniali – con successivi decreti direttoriali di convalida – per mancata corresponsione della retribuzione per un importo complessivo di euro 76.950,31.

Sono state contestate violazioni amministrative per mancata corresponsione di indennità di malattia e assegni familiari per un importo di euro 1.041,60.