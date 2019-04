Foggia. “Grande rammarico ma il gruppo ci crede”

Di:

“Grande rammarico, abbiamo fatto tutto molto bene, gli episodi però fanno parte di questo gioco e decidono gare di questo genere”. Al termine della sfida persa con la Cremonese, traspare fiducia dalle parole di Mister Grassadonia: “Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, bravi nel palleggio, ho notato anche una supremazia da parte nostra. Nella ripresa siamo stati bravi a soffrire, sapevamo che la Cremonese è squadra forte sulle palle inattive, è subentrata un po’ di paura fisiologica ma i ragazzi hanno disputato comunque una buona partita. C’è dispiacere, ma dobbiamo subito voltare pagina, mercoledì c’è un’altra partita e dobbiamo rispondere presente, così come abbiamo fatto anche oggi. Un pareggio oggi sarebbe stato importante per il morale. Ho pochissimo da rimproverare a questa squadra, nelle ultime partite abbiamo raccolto poco o niente rispetto a quanto fatto, resta lo spirito di un gruppo che ci crede e lo ha dimostrato anche oggi”.

Un gol nel finale condanna il Foggia. Allo “Zini” di Cremona, i rossoneri cedono di misura alla Cremonese: decide il gol di Arini, che arriva allo scoccare del 90’, punendo oltremisura i rossoneri, autori di un’ottima prestazione.

3-5-2 per il Foggia di Mister Grassadonia: tra i pali c’è Leali, con Loiacono, Martinelli e Ranieri a comporre il pacchetto arretrato; a centrocampo Gerbo e Kragl giocano larghi, mentre Busellato e Cicerelli affiancano Greco al centro. In attacco conferma per Matarese, che affianca Fabio Mazzeo. La prima emozione del match arriva al 10’ e porta i colori rossoneri: calcio piazzato dal limite, Mazzeo prova la conclusione sul primo palo, palla a lato non di molto. La sfida prosegue senza grosse opportunità da entrambe le parti per quasi tutta la prima frazione. Alla mezzora è Gerbo che prova a spezzare l’equilibrio, con una conclusione dai venti metri che sfila non lontano dal palo. Qualche brivido di troppo nel finale del primo tempo per i ragazzi di Grassadonia quando Piccolo entra in area e calcia da distanza ravvicinata, ma Leali è prontissimo e respinge in corner. Si va a riposo sullo 0-0.

La ripresa presenta lo stesso canovaccio tattico del primo tempo, con le due squadre che cercano spazi tra le maglie avversarie, ma senza riuscire a pungere. Al 65’ ancora Leali a salvare il risultato, con una respinta provvidenziale su conclusione sporca di Castrovilli. Qualche istante più tardi i rossoneri rischiano in un paio di occasioni, dapprima con Mogos, che mette a lato di un soffio, poi con Castrovilli, che trova sulla sua strada uno strepitoso Leali, il cui intervento in tuffo toglie letteralmente la sfera dall’angolino basso. Alla mezzora primo cambio per Mister Grassadonia, con Iemmello che rileva Mazzeo. Foggia vicinissimo al vantaggio all’80’: punizione di Kragl dal vertice destro dell’area di rigore, conclusione potente e precisa che termina ad un passo dal palo. Nel finale entra anche Boldor, che sostituisce un generosissimo Cicerelli, per rinforzare la linea difensiva rossonera. Al 90’ l’azione che segna il match: sugli sviluppi di un corner, palla ad Arini, che conclude verso la porta, con il pallone che, rimbalzando, inganna Leali e termina in fondo al sacco. Entra anche Chiaretti, che rileva Busellato, ma il risultato non cambia più: al triplice fischio il Foggia cede per 1-0 alla Cremonese, uscendo dallo “Zini” senza racimolare alcun punto.

TABELLINO

CREMONESE: (3-5-2) Agazzi; Caracciolo, Claiton (dall’84’ Strizzolo), Terranova; Mogos, Castrovilli, Arini, Croce (dal 6’ Soddimo), Renzetti; Piccolo (dal 68’ Carretta), Montalto. A disp.: Ravaglia, Volpe, Rondanini, Migliore, Castagnetti, Strefezza, Del Fabro, Emmers, Boultam. All.: Rastelli.

FOGGIA: (3-5-2) Leali; Loiacono, Martinelli, Ranieri; Gerbo, Busellato (dal 91’ Chiaretti), Greco, Cicerelli (dall’89’ Boldor), Kragl; Matarese, Mazzeo (dal 75’ Iemmello). A disp.: Di Stasio, Noppert, Agnelli, Arena, Ngawa, Galano, Cavallini, Sonnini, Di Masi. All.: Grassadonia.

Arbitro: sig. Federico Dionisi di L’Aquila.

Assistenti arbitrali: Alessandro Cipressa di Lecce ed Andrea Capone di Palermo.

4^ufficiale: sig. Daniel Amabile di Vicenza.

MARCATORI: 90’ Arini (C).

AMMONITI: Castrovilli, Renzetti,Arini (C); Matarese, Martinelli (F). – ANGOLI: 12-3 per la Cremonese. – RECUPERI: 2’ p.t.; 5’ s.t..

