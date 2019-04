La Scuderia ASD Piloti Sipontini schiera cinque equipaggi al Rally Terra di Argil

Di:

La Scuderia ASD Piloti Sipontini si presenta al secondo appuntamento della Coppa Italia Rally di settima zona con ben cinque equipaggi e con la navigatrice Giusi Coccia, gara che si svolgerà i prossimi 4 e 5 maggio per la 7^edizione del Rally Terra di Argil.

In classe K11 troviamo gli stakanovisti dei rally, Lino Acco coadiuvato dalla fida Annapaola Serena a bordo della splendida Renault Clio Maxi, un equipaggio di alto livello tecnico e d’esperienza che sarà premiato il prossimo 8 maggio dall’ Automobile Club Udine.

In classe N4 a bordo di una Mitsubishi Lancer EVO IX c’è Andrea Rotondo con lui nell’abitacolo, a dettargli le note, troviamo Luigi Aliberto, Andrea Rotondo è il vincitore della Coppa Italia e del campionato regionale di classe N4 dell’anno 2017.

La Piloti Sipontini schiera due equipaggi in classe N3, Paolo Guerra con alle note Martino Rosato a bordo della Renault Clio RS, equipaggio che parteciperà all’intera Coppa Italia e che viene dall’ottimo terzo posto di classe ottenuto nel Rally Città di Casarano svoltosi due settimane fa.

L’altro equipaggio è formato da Luigi Bondanese navigato da Davide Storari su Renault Clio, per Bondanese è la prima gara stagionale e gli sarà utile per eliminare la ruggine di dosso dovuta alla lunga pausa invernale, Bondanese nel 2017 è il vincitore del campionato regionale di classe N3.

In classe N2 pronti allo start Umberto Fasano navigato dalla piemontese Federica Botta su Citroen Saxo, stesso equipaggio che si è aggiudicato la vittoria di classe nell’edizione 2018 del Rally Porta del Gargano.

Ed infine ci sarà anche la co-driver Giusi Coccia che sarà al fianco di Emiliano Zolli a bordo di una Renault Clio in classe N3.

Sarà una gara bella ed impegnativa tutti gli equipaggi l’hanno preparata con impegno. Sarà quindi tutto da scoprire per i driver Guerra e Bondanese che avranno sicuramente un’agguerrita concorrenza nella classe dove per Guerra l’obbiettivo è guadagnare punti pesanti per il campionato , da seguire con attenzione le gare di Lino Acco di Rotondo e Fasano tre coppie in gara che sin dai primi metri punteranno a prendere un bel passo.

Il Programma prevede otto prove speciali, si comincia sabato 4 maggio con la partenza della prima vettura alle ore 17:30 da Via Mons. Luca Capozi a Pofi (FR), poi alle ore 18:10 si parte con la speciale 1/2 Pofi City di 4,40 Km da ripetere alle 20:40.

Domenica 5 maggio le rimanenti sei speciali, si comincia alle 9:40 con la PS 3/5/7 Le Fontane di 10 Km e PS 4/6/8 Ezio Palombi di 10,45 Km.

Arrivo e premiazione previste alle ore 18:30 sempre in Via Mons. Luca Capozi a Pofi (FR).

fotogallery