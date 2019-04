Manfredonia. Più ombre che luci per 145 Lavoratori Socialmente Utili

Sono oltre 250 gli «Lsu» (lavoratori socialmente utili) alle di­pendenze dei Comuni della provincia di Fog­gia. Di questi ben 145 sono in carico al Co­mune di Manfredonia. La Fp-Cgil di Foggia rimarca di aver «avviato da tempo un per­corso di rivendicazione nei confronti delle amministrazioni comunali della Capitanata per stabilizzare i precari. Il decreto Madia e la legge di stabilità danno la possibilità e ga­rantiscono le risorse per stabilizzare il per­sonale precario all’interno delle amministra­zioni comunali», ha detto Mario La Vecchia, segretario dell’organizzazione sindacale, ag­giungendo: «siamo riusciti a ottenere la sta­bilizzazione per tre “Lsu” nel Comune di Mon­te Sant’Angelo, con la possibilità entro un triennio di stabilizzare tutti gli “Lsu”, e per un altro lavoratore precario del Comune di Celenza Valfortore. Un passaggio importante, che dà futuro e garanzie di continuità la­vorativa a lavoratrici e lavoratori, oltre ad assicurare un migliore apporto alle ammi­nistrazioni comunali che possono potenziare i servizi ai cittadini».

«A Manfredonia ci sono le condizioni per stabilizzare 13 persone», secondo la Vecchia: «tutti sono stati sottoposti alla prova selet­tiva. I primi 7 possono trovare collocazione nell’attuale piano occupazionale, per gli altri invece è necessario che sia prima approvato il piano di rientro dai debiti accumulati dal Comune di Manfredonia». Ed il punto è pro­prio questo: le dimissioni presentate dal sin­daco Angelo Riccardi e la mancata appro­vazione del «documento unico di program­mazione» e del bilancio di previsione hanno di fatto congelato la situazione relativa alle stabilizzazioni. «Non sta a noi entrare nel merito della situazione di incertezza poli­tico-amministrativa del Comune di Manfre­donia» ha aggiunto il sindacalista, «ma ciò che auspichiamo è che il percorso di sta­bilizzazione prosegua e arrivi a determinare l’uscita dal precariato per il maggior numero possibile di persone». Il tempo a disposizione è relativamente scarso, poiché questa prima finestra per le stabilizzazioni, determinata dal decreto Madia e dalla legge di stabilità, si chiuderà in ottobre.

Attualmente, l’uscita dal precariato per gli «lsu» è agevolata dalle risorse messe a di­sposizione non solo dal Governo nazionale ma anche dalla Regione Puglia, che ha im­plementato il fondo statale. «L’auspicio è che, in ogni caso e dunque anche quando l’am­ministrazione comunale di Manfredonia pas­serà alla gestione commissariale, le stabi­lizzazioni restino una priorità, come prio­ritario deve essere considerato il futuro di lavoratori che vivono da oltre 23 anni una situazione di assoluta precarietà», ha con­cluso La Vecchia: «stiamo lavorando affinché anche gli altri Cornimi della Capitanata ap­profittino di questa “finestra” e delle risorse disponibili fino a ottobre. Stiamo parlando di lavoratrici e di lavoratori, di ben 250 famiglie che hanno il diritto di iniziare a guardare al futuro con qualche certezza in più».

