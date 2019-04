Mattinata. Chiusura notturna Galleria Monte Saraceno, Anas precisa

Di:

Bari, 29 aprile 2019. Con riferimento alla interdizione al traffico – in esclusivo orario notturno – disposta da Anas (Gruppo FS Italiane) all’interno della galleria ‘Monte Saraceno’, sulla SS688 “di Mattinata”, in provincia di Foggia, si ritengono necessarie alcune precisazioni.

La limitazione al transito relativa alla Ordinanza 56/2019 – diramata agli Enti Locali e successivamente comunicata agli organi di informazione – si è resa necessaria, a partire dal prossimo 6 maggio, per l’esigenza di effettuare, in assenza di traffico, sia alcune attività tecniche sull’impianto radio di galleria, sia prove funzionali sulle attrezzature tecnologiche installate nei mesi scorsi.

Inoltre, l’orario notturno (compreso tra le 19.00 e le 6.00 del giorno successivo) è stato individuato da Anas, al fine di limitare i disagi per l’utenza stradale, così come l’interruzione dei lavori durante il fine settimana, tanto che la chiusura al traffico non sarà in vigore dalle ore 6.00 del sabato mattina e fino alle ore 19.00 del lunedì.

Durante l’interdizione al transito – comunque non attiva per i mezzi di soccorso – la circolazione verrà deviata, con indicazioni in loco, lungo il vecchio tracciato della statale 89, con un aumento dei tempi di percorrenza stimato in circa 15 minuti.

Ad ogni modo, allo scopo di valutare le eventuali richieste che perverranno da parte del Territorio, Anas ha già chiesto alla Prefettura di Foggia di convocare un incontro – volto a riformulare ulteriormente, per quanto sarà possibile, il calendario degli interventi, fermo restando che il personale tecnico dell’azienda e quello dell’impresa dei lavori accelereranno al massimo le attività allo scopo di concluderle anche prima della data prevista (attualmente 23 maggio 2019).

Ufficio Stampa – Media Territoriali

Relazioni Esterne e Comunicazione

ow21181