Monte. Autista autobus trovato in leggero stato di ebbrezza: sostituito

Agenti della polizia stradale hanno sostituito l’autista di un autobus, che avrebbe dovuto accompagnare dei bambini di scuola elementare in gita scolastica, perché trovato in leggero stato di ebbrezza. È accaduto sabato mattina a Monte Sant’Angelo, nel Foggiano.

A quanto riferiscono fonti interne della polizia stradale, l’autista prima di mettersi alla guida del mezzo è stato sottoposto ai consueti controlli previsti dalla legge per accertare che nel sangue non fossero tracce di alcool o di sostanze stupefacenti. L’autista è stato trovato con un tasso alcolemico leggermente superiore alla norma. Pertanto gli agenti hanno provveduto a sostituirlo con un altro autista. Lo stato di ebbrezza dell’uomo però non raggiungeva livelli tali da far scattare una denuncia. I piccoli studenti diretti nel Salento sono poi partiti con circa due ore di ritardo.

fonte gazzetta del mezzogiorno