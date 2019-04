Puglia: Spiccata variabilità con acquazzoni e qualche temporale, temperature in calo

Di:

Spiccata variabilità con acquazzoni e qualche temporale, temperature in calo

LUNEDI’: Una circolazione depressionaria in azione sulle regioni centro settentrionali rinnova condizioni di tempo a tratti instabile tra Molise, Puglia settentrionale e Lucania con possibilità di piogge e temporali, a tratti anche intensi nel corso del pomeriggio. Più asciutto e maggiori aperture su Basilicata meridionale e medio-bassa Puglia. Temperature minime in calo, con estremi di 6°C; massime stabili, con punte di 17°C. Venti moderati tra NO e SO. Zero termico nell’intorno di 2400 metri. Mari sino a mossi o localmente molto mossi.

Martedì 30 Aprile Tra sole e qualche residuo fenomeno

MARTEDI’: La circolazione depressionaria perde energia riuscendo tuttavia a rinnovare tempo a tratti instabile tra Molise e Puglia garganica nonchè qualche isolato temporale in sviluppo diurno sulla dorsale appenninica molisana. Variabilità asciutta, invece, sui restanti settori. Temperature in generale stabili, con estremi di 5°C e punte di 19°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 1850 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.

Mercoledì 01 Maggio Discreto ma con ancora il rischio di qualche locale disturbo

MERCOLEDI’: La circolazione depressionaria resta in azione sui Balcani determinando ancora instabilità diurna con rovesci e locali temporali in sviluppo a ridosso della dorsale. Temperature minime in aumento, con estremi di 8°C; massime stabili, con punte di 21°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mossi.