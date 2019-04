Quarato e Cavaliere chiedono (informalmente) un incontro a Landella

Di:

Foggia, 29 aprile 2019. Siparietto fra il candidato sindaco del M5s Giovanni Quarato, Pippo Cavaliere, candidato del centrosinistra, e alcuni cittadini. Mentre gli attivisti espongono presso i loro banchetti slogan e t-shirt dei pentastellati, si avvia una discussione che si rivolge al sindaco uscente Franco Landella. I due concorrenti intendono incontrarlo per un pubblico dibattito. Il video è postato sula pagina di “Manifesto per Foggia”. Ci sarà mai questo confronto, magari tutti insieme? Vediamo di cosa hanno parlato.

“Il sindaco (Landella, ndr) rifiuta qualunque genere di confronto” dice una voce non inquadrata. “Le proposte del sindaco non esistono, è solo una città allo sbando. Invece noi vogliamo proporre una città che deve crescere”, sottolinea Quarato.

Ecco la proposta di Cavaliere: “Ma possiamo provare a chiederglielo insieme? Ci sediamo a tavolino in un confronto pubblico perché, secondo me, il dovere fondamentale di un amministratore è sentire i cittadini, ascoltare e capire cosa vogliono”. Contrariato uno degli astanti: “Ma non solamente ascoltare, tutti ci ascoltano, questo è u’ problem..”

Riprende Quarato: “Noi possiamo insistere con il sindaco, noi il confronto con tutti l’abbiamo già cominciato da parecchio tempo”.

Perplesso replica Cavaliere: “Rifiuta qualunque tipo di confronto pubblico anche sulle questioni più delicate della città. Sa a me cosa ha risposto? Che non siamo legittimati. Che lui con noi non può parlare….”

“E non parlasse, lui deve parlare coi cittadini, quando non parla con noi non parla nemmeno con i cittadini”, conclude Quarato in rima,

Tra i commenti c’è chi dice che, se potrà, proverà ad organizzare un incontro con Landella e chi lo sconsiglia:

“Con Cavaliere farebbe bene a non incontrarsi. Di cosa dovrebbero parlare, di come il centrosinistra ha indebitato la nostra città? Con Quarato magari sì, così gli spiega che se diventa sindaco lui i debiti da pagare restano, non svaniscono”.

Ma è lo stesso Cavaliere a mostrarsi scettico sul confronto rispondendo ad un altro utente: “Ho provato a chiederne uno sul teatro Giordano per anni, ovviamente si è sempre rifiutato”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 29 aprile 2019