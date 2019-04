“Quartiere Ferrovia luogo di interesse storico per Foggia”. Accordo con i 5 candidati sindaci

Di:

Foggia, 29 aprile 2019. “Giornata intensa per gli attivisti dell’associazione Amici del Viale, rappresentata da Marialuisa de Niro, Pietro Di Taranto e Agata Danza”. Il ragguaglio della giornata dal ‘Manifesto per Foggia”, pagina facebook che racconta alcune fasi di questa campagna elettorale. Il Quartiere Ferrovia al centro dell’impegno dei candidati sindaci che hanno sottoscritto le richieste degli ‘Amici del Viale’, associazione che si batte per riqualificare quello che, nei decenni passati, era considerato il salotto della città. Oggi numerosi negozi storici hanno chiuso i battenti, molte attività sono detenute da stranieri e mancano alcuni esercizi commerciali essenziali alla vita di un quartiere. Inoltre, gli orari di apertura di tali attività commerciali hanno spesso destato le proteste dei residenti, come pure i ripetuti episodi di bivacco lungo quelle strade.

L’accordo è stato sottoscritto dai cinque candidati sindaci di Foggia Franco Landella (sindaco uscente), Pippo Cavaliere, candidato sindaco del centrosinistra, Giuseppe Mainiero, candidato della lista ‘Foggia in testa’, Giovanni Quarato (candidato del M5s) e Giuseppe Pertosa (due liste, Pertosa e Forza Foggia con lui)

Ecco i punti sottoscritti:

1) Riconoscimento del viale 24 Maggio come luogo di interesse storico della città.

2) Revisione del piano del commercio e ripristino dei servizi essenziali.

3) Ordinanza sindacale anti-bivacco con relativo divieto di consumo di alcool in strada.

4) Ordinanza sindacale per il rispetto degli orari di esercizio delle attività commerciali per garantire la quiete pubblica.

5) Isola pedonale dal sabato pomeriggio alla domenica sera.

6) Implementazione del numero di telecamere di sicurezza per arginare il fenomeno della prostituzione e dello spaccio di droga.

7) Riduzione delle tasse comunali per le attività presenti sul viale.

8) Rinnovamento e manutenzione dell’ arredo urbano.

9) Presidio fisso della Polizia Locale in via Podgora per contrastare l’esposizione e la vendita di merce varia e usata.

10) Eliminazione dei cassonetti dell’ immondizia e conferimento dei rifiuti porta a porta.