Il movente è ovvio, la guerra di mafia tra clan, tant’è che i primi sospettati dell’omicidio di Girolamo Perna di venerdì sera sono sei compaesani della vittima ritenuti schierati con clan rivale Raduano: prima d’essere rilasciati, sono stati sottoposti dai carabinieri agli esami stub in cerca di residui di polvere da sparo su mani e vestiti, e per i cui esiti ci vorranno mesi. Ma chi sono i mandanti e l’esecutore dell’ultimo omicidio avvenuto a Vieste, il decimo in 4 anni? L’assenza di testimoni, telecamere e anche cartucce da sottoporre ad analisi e comparazioni balistiche, rende ulteriormente difficile il lavoro dei carabinieri e dei pm che indagano sulla morte di Girolamo Perna, l’allevatore viestano di 28 anni, sposato e padre di famiglia, ucciso con un colpo di lupara al fianco davanti casa: era ritenuto al vertice dell’omonimo clan, accusa che contestava.

fonte Gazzettacapitanata

