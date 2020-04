A Cerignola due proposte digitali culturali su Torre Alemanna

Al via due iniziative digitali e divulgative rivolte a grandi e bambini per far conoscere il complesso museale di Torre Alemanna: “Che piatto sei?” e “l’Abecedario”. Sono due iniziative educative e divulgative rivolte a bambini ed adulti far conoscere le bellezze della Torre Alemanna che rappresenta uno dei pochi insediamenti fortificati ancora esistenti dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici in area mediterranea.

Il contest “Che piatto sei?” si rivolge alle bambine e ai bambine fino ai 13 anni con l’idea di renderli protagonisti della storia di Torre Alemanna attraverso l’arte e la creatività: dovranno reinterpretare i piatti in ceramica graffita policroma del XV-XVI secolo. A partire dal 29 aprile sulla pagina Facebook di Torre Alemanna sarà messa disposizione un’immagine del piatto per il contest, che dovrà essere stampata e riempita di colori. Ogni bambina e bambino potrà farlo con la tecnica che più gli piace: pastelli, pennarelli, colori a cera, acquerelli, ecc., dando spazio a fantasia e creatività. Una volta completata la creazione occorrerà fotografarla ed inviarla all’email torrealemanna@reteoltre.it entro il 9 maggio.

Dal 10 al 17 maggio tutte le fotografie ricevute saranno raccolte in un album sulla pagina facebook. Il vincitore riceverà a casa un piccolo regalo, composto da una spilla e una tazza di Torre Alemanna e un kit da disegno.

Per gli adulti si è pensato di ripartire dalle cose semplici: “l’Abecedario di Torre Alemanna” ossia saranno pubblicate brevi pillole con cadenza settimanale per approfondire meglio la storia e la bellezza del complesso monumentale e curiosare tra le sale del Museo, restando a casa. Si parlerà degli Alemanni, del Butto, del fonte battesimale e di altre particolarità storiche e culturali in attesa di poterle ammirare dal vivo.