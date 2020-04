Biagio Azzarone e Salvatore Castrignano, due sindacalisti da non dimenticare

, per l’impegno profuso in tante battaglie sindacali a favore del lavoro, del welfare e dello sviluppo territoriale. I due sindacalisti sipontini, vanno ricordati, altresì, per l’abnegazione, la correttezza, la generosità, la capacità di dialogo e la loro passione a supporto degli operai, che hanno sempre manifestato nel corso della loro importante e produttiva attività sindacale.

BIAGIO AZZARONE, è stato segretario territoriale della Filcea Cgil (sindacato di categoria dei chimici) nonché coordinatore della Camera del Lavoro di Manfredonia. Figura indimenticabile, negli anni ’80-’90, nel contesto storico del movimento operario e delle lotte sindacali a sostegno dello sviluppo del territorio, dei diritti e della tutela dei lavoratori. Il sindacalista Azzarone, molto stimato nel mondo sindacale locale, provinciale e regionale è deceduto prematuramente il 9 dicembre 1999. Per ricordare la figura del sindacalista sipontino, nel dicembre 2008 alla sua memoria è stata dedicata la sala riunioni della CGIL di Manfredonia. Il manifesto della CGIL di Foggia “una vita per il lavoro” reclamizzò un convegno che si svolse il 9 dicembre 2008, nella sede della camera del lavoro di Manfredonia, finalizzato alla intitolazione della locale sala riunioni della CGIL al sindacalista Azzarone a dieci anni dalla sua morte. Nella giornata dedicata al sindacalista sipontino, ci furono gli interventi del segretario provinciale Salvatore Castrignano, del sindaco di Manfredonia Paolo Campo, del segretario regionale Filcem Vito De Mario, del segretario generale Cgil Nicola Affatato, del Parroco della chiesa Sacra Famiglia don Michele Nasuti e della moglie di Azzarone la sig.ra Pina del Nobile. Per anni, dopo la sua dipartita nella sala riunioni della locale CGIL è stata esposta una sua gigantografia del sindacalista sipontino.Va ricordato, altresì, che nel dicembre 2009 sul sito web della CIGL di Capitanata fu pubblicato in suo ricordo un video con numerose testimonianze della sua brillante attività di sindacalista. Il 6 dicembre 2019, un collega sindacalista amico di Azzarone, in un articolo apparso su Stato Quotidiano così lo ha voluto ricordare: “…Era uno dei migliori fra noi. Non era uno al quale si poteva far digerire una tesi a cui non aderiva: era combattivo ed ironico. Non solo con le controparti ma anche al nostro interno. Era una persona splendida con la quale potevi discutere una giornata e poi andare, con un sorriso insieme in pizzeria. Aveva passione, determinazione e competenza nella sua attività di sindacalista ma aveva soprattutto un grande cuore…”. I sindacalisti CGIL di Foggia così ebbero a dire in un articolo pubblicato in ricordo di Biagio Azzarone: “ Una testimonianza di impegno sociale per tutti noi e per nuove generazioni “.

SALVATORE CASTRIGNANO, nato a Manfredonia il 4 maggio 1956, è stato dal 1979 al 1989 segretario della Cgil di Manfredonia e per anni intelligente funzionario presso il Centro per l’impiego di Manfredonia. Nel 1990 è stato eletto consigliere comunale, incarico tenuto fino al 1995. Sempre in quegli anni, dal 1990 al 1991 ha assunto l’incarico di Assessore al Lavoro e all’Agricoltura presso il Comune di Manfredonia. Negli anni 2001-2002 è stato segretario generale della FILCAMS CGIL provinciale e dal 2003 al 2010 segretario Confederale della CGIL provinciale di Foggia. Successivamente nel 2010 gli è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’Associazione Lavoro e Welfare di Capitanata. Al suo attivo una pubblicazione intitolata: “Bandiere e Primavera”, dove l’autore Castrignano ha trattato vicende sociali e produttive del territorio vissute negli anni ’70 e ’80. Alla presentazione del libro intervenne l’ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano. Il 23 marzo 2018, Geppe Inserra in un toccante articolo apparso su Stato Quotidiano e dedicato al suo amico, compagno e collega Salvatore Castrignano, scrisse tra l’altro: Con la pubblicazione del libro “Bandiere di Primavera” il sindacalista Castrignano ha affidato le sue memorie ed il suo testamento spirituale. Lo stesso Inserra, definì Castrignano “tessitore di reti di sviluppo”.

Il 18 aprile 2018 il prof. Silvio Cavicchia in un articolo molto bello, pubblicato su Stato Quotidiano e dedicato all’amico Salvatore Castrignano, così scrive di lui: “Salvatore ha amato profondamente e totalmente la nostra Città e fino agli ultimi giorni della sua vita ha parlato, discusso, operato e progettato iniziative per migliorarla attraverso una partecipazione personale e collettiva, modificando le tante situazioni di degrado e di impoverimento. Il suo esempio concreto del valore profondo dell’essere persona socialmente attiva, del fatto che il senso della esistenza trascende la nostra individualità”.

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 29 aprile 2020