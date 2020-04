Campagna solidale “Salva una pianta, regala un sorriso”

devolvere la metà del ricavato alle scuole del territorio del Gal Daunofanito (partner dell’iniziativa) per il supporto alla didattica a distanza di soggetti svantaggiati. Le scuole interessate sono costituite da tutti gli Istituti Comprensivi delle città di Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Barletta”

Quando la natura va a braccetto con la solidarietà fioriscono i progetti più belli. Ed è così che nasce l’iniziativa “Salva una pianta, regala un sorriso” dell’Azienda Flordaunia di Zapponeta. “Anche la nostra realtà ha risentito fortemente del calo di domanda dal mercato di riferimento e migliaia di piante, che ogni anno colorano e irradiano di positività i nostri balconi o giardini, rischiano di finire al macero – ha dichiarato l’amministratore Michele Ferrandino che prosegue – Questo non ha fermato però il nostro spirito propositivo ed abbiamo deciso di far giungere direttamente a casa vostra i profumi e i colori della primavera ma con uno scopo ancora più prezioso:

Come funziona l’iniziativa: attraverso l’acquisto una piantina (tramite una piattaforma online – accessibile a questo link http://clikqui.net/sxor o prenotazione whatsapp- num.3453522868 ) si potrà sostenere una scuola a scelta tra quelle del territorio. L’acquisto online avverrà mediante paypal mentre con whatsapp basterà mandare un messaggio indicando nome e cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, nome pianta e numero per ogni tipologia di prodotto – pagamento contanti al contrassegno. Consegna a domicilio. Costo spedizione per i comuni interessati 5,00 €.

Le consegne a domicilio sono organizzate in brevissimo tempo, in tutta sicurezza e adottando ogni tipo di precauzione.

Aiutiamo a far germogliare – anche se a distanza – i nostri bambini!

Seguici sulla nostra Pagina Facebook

Sostienici anche tu!