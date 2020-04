Carapelle, la palestra scolastica è una realtà

Dopo i 100.000 euro per il campetto polivalente, la Regione Puglia finanzia 1.350.000 euro per la demolizione ed il totale ripristino.Carapelle continua a collezionare successi e stavolta a beneficiarne saranno gli studenti delle scuole. Il Comune di Carapelle ha infatti ottenuto un finanziamento di un milione 350mila euro dalla Regione Puglia che sarà destinato all’edilizia scolastica. Come verranno utilizzati questi fondi? In particolare, verrà demolita e ricostruita la palestra scolastica, che da diversi anni è inutilizzabile.Questo finanziamento si aggiunge ai 100mila euro già aggiudicati per la ricostruzione del campetto polivalente.

Ma l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Umberto Di Michele non si ferma: si stanno infatti cercando le risorse per realizzare anche il campo da calcio, da troppi anni inagibile, tanto da aver costretto le società sportive a spostarsi altrove.

“Il nostro paese deve tornare ai fasti del passato – ha detto Di Michele – e con queste ed altre novità che annunceremo a breve, si potrà dire che Carapelle sta muovendo passi da gigante verso la totale riqualificazione.