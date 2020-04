Cinema, divertimento: ai politici la possibilità di dare una seconda vita alla “Masseria Agropolis”

Sarà discussa giovedì, 30 aprile, durante il Consiglio Comunale della Città di San Pio, la manifestazione di interesse per la valorizzazione del complesso immobiliare denominato “Masseria Agropolis” sito in San Giovanni Rotondo, in località “Pantano”, circa la presa d’atto del protocollo d’intesa tra il Comune di San Giovanni Rotondo e l’Associazione World Area Cinevillage finalizzato alla procedura negoziata per l’acquisizione del complesso immobiliare realizzato a suo tempo dalla Comunità Montana del Gargano, il quale versa da oltre 10 anni in uno stato di degrado e abbandono.

La mastodontica struttura e le sue pertinenze, secondo il progetto del sodalizio, potrebbe diventare meta di vacanze e divertimento. La proposta dell’Associazione World Area Cinevillage prevede, inoltre, la realizzazione di un polo internazionale di formazione cinematografica ed audiovisiva, attrezzato per fornire servizi alle aziende, agli studenti, alle produzioni televisive che vanno dall’ideazione, alla produzione, doppiaggio, distribuzione, registrazione, realizzazione e installazione delle scenografie.