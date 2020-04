Come risparmiare sull’assicurazione per autocarro

Chi possiede unconosce beneobbligatoria e sa che possono arrivare a raggiungere importi anche piuttosto cospicui. Una soluzione eccellente per risparmiare eper un autocarro è quella di valutare diverse proposte e metterle a confronto, alla ricerca di un prodotto che possa rivelarsi particolarmente vantaggioso.

A questo proposito, si consiglia di consultare l’apposita sezione “assicurazioni autocarri economiche” sul portale online preventiviassicurazioneonline.com, in cui possibile confrontare le diverse tipologie di polizze, così da individuare quella più adatta alle necessità di ognuno. È bene considerare che acquistare una polizza assicurativa per un autocarro su internet permette di ottenere lo stesso trattamento e la stessa qualità offerti da un’agenzia tradizionale, con la differenza di un prezzo inferiore, dovuto soprattutto all’assenza delle spese di gestione di un ufficio fisico.

Per chiunque possieda un autocarro e desideri assicurarlo risparmiando sull’importo del premio, è possibile verificare il costo su preventiviassicurazioneonline.com comparando i servizi e le promozioni offerte dalle diverse compagnie assicurative.

Richiedere un preventivo online per la scelta della polizza ideale

Gli elementi che possono influire sul costo di una polizza di assicurazione sono diversi, principalmente si tratta della portata massima del veicolo, dell’utilizzo privato o professionale, del tipo di attività svolta dal titolare della polizza, del trasporto conto proprio o conto terzi e così via. Possono inoltre essere aggiunte anche le coperture accessorie, quali l’assistenza su strada o l’intervento di un legale in caso di sinistri.

Per effettuare la scelta migliore si consiglia di richiedere e comparare diversi preventivi, per poi procedere con la scelta del prodotto assicurativo che garantisce il miglior rapporto tra qualità-prezzo, in sintonia con il proprio budget ma anche con le proprie necessità.

La possibilità di mettere a confronto le polizze proposte da diverse compagnie è determinante per orientarsi verso la migliore proposta disponibile sul mercato. Talvolta le compagnie di assicurazione online offrono sconti considerevoli, oppure propongono prezzi particolarmente ridotti ai nuovi clienti.

I vantaggi di una polizza per autocarro online

Acquistare una polizza RC online per il proprio autocarro comporta diversi vantaggi. Prima di tutto, è possibile scegliere tra numerose proposte, senza alcuna necessità di recarsi in agenzia: il web è infatti da considerarsi un’ottima fonte di risorse anche per quanto riguarda le compagnie di assicurazione, dalle società storiche e rinomate alle più nuove.

Le compagnie di assicurazione online garantiscono professionalità e affidabilità nella stessa misura di un’agenzia tradizionale, con prezzi tendenzialmente più bassi, oltre alle offerte e alle promozioni.

Inoltre, le polizze acquistate online non prevedono il rinnovo automatico né la necessità di inviare la disdetta: il periodo di copertura termina alla scadenza naturale della polizza. In genere, circa un mese prima della scadenza viene inviata una nuova proposta che permette al cliente di procedere rapidamente con il rinnovo.

La polizza online può inoltre essere personalizzata direttamente durante l’acquisto, aggiungendo le garanzie desiderate e calcolando relativo premio. Le compagnie di assicurazione online offrono sempre promozioni e sconti ai nuovi clienti e forniscono un eccellente servizio di assistenza, di solito contattabile utilizzando diversi canali, dal telefono alla mail.

Oggi la maggior parte delle compagnie online mette spesso a disposizione anche un’app per lo smartphone, che consente di comunicare, di trasmettere dati e documenti e di rinnovare o modificare la polizza senza necessità di entrare nel sito.

Polizze assicurative online per qualsiasi esigenza

Le compagnie di assicurazioni online naturalmente offrono una gamma completa di prodotti, che può soddisfare ogni richiesta. Oltre alle polizze RC per auto, moto, furgoni e autocarri, è possibile acquistare assicurazioni vita, polizze per la tutela della casa e della famiglia, prodotti integrativi previdenziali o assicurazioni da stipulare in occasioni di un viaggio.