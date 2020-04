Covid-19, possibile “fuga” nelle seconde case: nel Foggiano sono quasi 70mila

Palazzo Chigi ha ribadito che il nuovo dcpm in vigore dal 4 maggio non consente i trasferimenti nelle seconde case anche nella propria regione, anche se nel testo è sparito il divieto esplicito contenuto nel decreto tuttora in vigore. Ma un allentamento è probabile in vista della stagione estiva, magari anche con la possibilità di spostamenti fuori regione. Del resto, anche se solo per manutenzione e con divieto (per ora) di soggiorno e obbligo rientrare nel proprio domicilio. Su un totale di 5,5 milioni di seconde case (il 17,2% del totale) mappate dall’Agenzia delle Entrate nell’ultimo rapporto sugli immobili in Italia, in provincia dile seconde case sono quasi 74mila. Ma anche se guardiamo alla, la seconda regione che ha allentato i divieti di spostamento, le seconde case sono tante., a Bari 81mila, a Brindisi 55mla, a Lecce (dove si trovano le spiagge tra le più gettonate della regione) ben 115mila e a Taranto 66mila. Fonte: Sole 24ore