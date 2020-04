Esame di maturità il 17 giugno, Azzolina: “Orale varrà 40 punti”

La data di inizio degli esami di maturità sarà il 17 giugno. Lo ha confermato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in una diretta facebook con Skuola.net.”L’esame rappresenta la conclusione di un percorso – ha detto la ministra -. I crediti prima della pandemia erano 40, il massimo che lo studente avrebbe potuto raggiungere, poi gli altri 60 erano legati a singole prove. Io penso che quel sistema non possa restare ancora così, voglio che venga valorizzato ulteriormente il percorso dello studente. Quindi inverto: 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire, con la valorizzazione massima del percorso di studi, e 40 per la prova orale”.

“Questo -ha proseguito- penso che possa essere un giusto riconoscimento all’impegno degli studenti. Un altro aspetto su cui interverremo nei prossimi giorni è la possibilità che l’esame orale parta da un argomento concordato prima con i professori. Non è assolutamente una tesina, ma un modo per valorizzare gli interessi dello studente e il lavoro fatto negli ultimi anni insieme ai professori”. (ADNKRONOS)