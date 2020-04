Faro “Dimissioni Ciavarella? Bisognerebbe occuparsi dei cittadini”

29 aprile 2020. «Credo che in questo particolare momento serva senso di responsabilità, in un momento delicato come quello che l’intero paese sta vivendo bisognerebbe essere uniti e collaborare per la ripartenza». È il commento dell’onorevole del Movimento 5 stelle,, alla notizia delle dimissioni del sindaco di San Nicandro Garganico,

«Ho letto le motivazioni che hanno portato il sindaco alle dimissioni, sinceramente, nonostante non appoggio politicamente questa amministrazione, non credo sia la soluzione giusta, visto il momento delicato. Non si può lasciare il nostro comune senza una guida. Faccio appello al senso di responsabilità di tutti, anche delle opposizioni per non lasciare il comune senza guida. Sono molte le iniziative che potrebbero e dovrebbero essere prese dal sindaco per aiutare i cittadini in questa fase di emergenza economica e sanitaria, iniziative che difficilmente un Commissario può intraprendere. Mi riferisco all’esenzione delle imposte comunali, della Tari, per i mesi di chiusura delle attività commerciali e la tassa di occupazione di suolo pubblico. Aggiungo che leggere consigli e interventi di chi ha amministrato questo paese per anni, con tutte le conseguenze, mi preoccupa molto. Le “macabre tarantelle locali” si superano, come dimostrano le dimissioni di Ciavarella, con un cambio politico della classe dirigente, il ritorno al passato sono pagine di un libro già letto di cui conosciamo il finale», conclude l’On. Marialuisa Faro.