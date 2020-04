L’analisi. Manfredonia, Covid e livelli occupazionali della città

. Mi preme precisare che è stato utilizzato un modello previsionale solido ma basato più che su previsioni, su un esercizio di simulazione e, tenendo conto che non ci sarà alcun altro effetto economico e sociale derivante da una seconda ondata di pandemia, che molto probabilmente potrà esserci in autunno con risvolti ben più pesanti.

I dati relativi all’economia e alla occupazione della città di Manfredonia prima di Covid 19 sono i seguenti (anno 2018):

PIL CITTA’ DI MANFREDONIA IN EURO MLN IMPORTO % AGRICOLTURA 55 mln 6,37% INDUSTRIA 182 mln 21,06% SERVIZI 627 mln 72,57% TOTALE 864 mln 100%

Il settore agricolo incide sul totale PIL prodotto per Euro 55 mln (6,37% sul totale), il settore industriale, comprese le costruzioni, contribuisce alla ricchezza prodotta per Euro 182 mln (21,06% sul totale) mentre, la parte dominante sono i servizi pari ad Euro 627 mln (72,6% sul totale) di cui la gran parte di natura pubblica (scuola, ostruzione, sicurezza, sanità, pubblico impiego in genere).

Il numero di occupati che l’economia della città genera è pari a 15.165 unità, pari al 40,7% sul totale popolazione attiva sul mercato del lavoro (persone tra 15-65 anni di età, pari a 37.250 unità).

Il dato delle persone inattive è pari al 59,2% di gran lunga superiore alle persone occupate pari al 40,8 %. Dato che evidenzia una vera e propria esclusione sociale di gran parte della popolazione attiva della città costituita in gran parte da giovani e donne.

L’occupazione suddivisa per settore è la seguente:

OCCUPAZIONE PER SETTORE DI ATTIVITA’ UNITA’ % Agricoltura 1.490 9,83% Industria 2.560 16,88% Commercio/Alberghi/Ristorazione 3.743 24,68% Altri Servizi 7.372 48,61% TOTALE 15.165 100%

La simulazione fatta sulla perdita di PIL che Covid 19 provocherà nell’anno 2020 suddivisa per settori è stimata come segue:

– Alberghi e Ristoranti turismo -50%;

– Mezzi di trasporto -23,3%

– Industria -13,8 %

– Costruzioni -12,0%

– Abbigliamento -30%

– Sistema casa -16,2%

I settori che accuseranno maggiormente la pandemia saranno quelli legati ai servizi turistici, ai servizi ricreativi e alla persona. Il crollo del turismo e dei viaggi business, oltre alla chiusura dei pubblici servizi stanno imponendo una pesante flessione all’attività di alberghi e ristoranti, che non potrà essere recuperata dopo l’esaurirsi dell’emergenza, stante anche il mantenimento di comportamenti prudenti da parte di famiglia e imprese (impatto molto negativo).

Gli effetti di Covid 19 sui livelli attuali di occupazione sono pari a – 2.566 unità pari al 16% dell’occupazione totale della città e così suddivisi:

– Commercio/Alberghi/Ristorazione (1.497) unità

– Industria e costruzioni (332) unità;

– Servizi professionale e alla persona (737) unità

La perdita di ricchezza e dei relativi posti di lavoro potrebbe costituire per la città un vero e proprio pericolo per la tenuta sociale se il Governo nazionale e l’Europa non trova rimedi efficaci ulteriori a quelli già predisposti, quali sussidi a fondo perduto per i settori più colpiti (turismo, ristorazione, alberghi) e reddito di emergenza per i tanti che si troveranno senza lavoro. Superata la pandemia e trovato i giusti rimedi alla perdita di ricchezza e posti di lavoro, occorrerà per la città immaginare un nuovo modello di economia e di società. Sarà necessario avere nuove visioni.

Dott. Nicola di Bari – Commercialista ed Economista di Impresa GEI – associazione che raggruppa affermati economisti che operano nei più importanti centri di ricerca economica del Paese, in primari istituti bancari, nel settore industriale e dei servizi oltre che del mondo universitario.