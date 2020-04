Manfredonia, Antonio “Si riparte! Finalmente, uno sprazzo di vita”

, 29 aprile 2020. Si riparte! Uno sprazzo di vita, di normalità, di quel che era fino a qualche mese fa. Il Presidente della Regione Puglia decide di “ordinare” un’apertura di bar e ristoranti già da oggi 29 aprile, ma solo per asporto. E, così, ho voluto essere il primo cliente del bar solito (entro 200 mt dalla mia residenza). Un cappuccino ed un cornetto, come una mattina qualsiasi, ma con in più i DPI a proteggerci ed uno alla volta.

Scambio, dunque, due chiacchiere coi miei baristi/amici e registro tutto, con la voglia di condividere con tutti voi un gesto che, da oggi, ha un sapore in più: la routine ritrovata! Mi piace tutto ciò. Che il sole possa splendere su tutti noi”.

A cura di Antonio Beverelli, Manfredonia 29 aprile 2020.