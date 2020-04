Manfredonia, attività vende prodotti con codice ateco vietato: sanzioni

, 30 aprile 2020. Gli agenti della Poliziahanno sanzionato, per violazione Dpcm anti covid 19, un’attività commerciale in via antiche mura. I referenti dell’attività, aperti al pubblico (potevano esserlo regolarmente), hanno venduto anche prodotti con codice Ateco vietato, senza separarli da merce con codice Ateco consentito. Altri controlli sono stati effettuati in giornata in altre attività commerciali.