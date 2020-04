Manfredonia, direttivo AMA “Riduzione Tasse e Cosap, chiesto incontro”

Manfredonia, 29 aprile 2020. L’Associazione AMA di Manfredonia comunica che, in data odierna, ha inoltrato al Commissario Prefettizio Piscitelli una richiesta di fissazione di incontro per “poter sottoporre alla attenzione della nostra amministrazione una serie di proposte concrete per la riduzione di Tasse e Cosap per le categorie maggiormente colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia di Codid – 19”.