Manfredonia, lettori “Ma c’è un’ordinanza che ‘libera tutti’?”

, 29 aprile 2020. “Salve StatoQuotidiano.it, sono un figlio di un genitore con patologie oncologiche; stamattina sono uscito per delle commissioni (farmacia spesa e medico) e girando per Manfredonia ho visto tutto “normale” dai negozi alle famiglie ai venditori ambulanti. Volevo chiedervi se vi è un ordinanza che “libera tutti” ed in caso contrario, se è possibile sollecitare tutte autorità preposte ad avere tolleranza zero, perché la salute dei nostri cari è più importante della negligenza o spregiudicatezza di molti. Grazie, un cittadino”. (Manfredonia, 29 aprile 2020)