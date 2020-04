Manfredonia, San Camillo: consegnati 5 aspiratori chirurgici

Grazie alle tantissime donazioni raccolte da POP Officine Popolari per l’Ospedale San Camillo di Manfredonia. In particolare, in mattinata sono stati consegnati 5 aspiratori chirurgici ospedalieri 🥰👏🏻 (con gli accessori di vasi e sacche di contenimento dei materiali, oltre a 5 caschetti a tre visiere), per l’uso esclusivo della sala operatoria del San Camillo. Materiale indispensabile al miglior funzionamento della sala, e di cui c’era assoluto bisogno. Ancora un passo della comunità cittadina verso un presidio sanitario che possa svolgere al meglio le funzioni a servizio del territorio.

Nello specifico, si ringraziano 👏🏻👏🏻 il dott. Matteo Vizzani, Direzione Medica di Presidio, la dott.ssa Sandra Troiano, Direttrice della U.O. Anestesia e Sala Operatoria, e il dott. Serafino Talarico, Direttore Medico, per la preziosa collaborazione nell’individuazione del materiale sanitario necessario. ♥️

Dietro c’è il grande cuore dei cittadini che hanno inviato senza indugio il proprio contributo.

“Manfredonia Anti-Covid19 per il suo Ospedale” è un progetto del gruppo collettivo di 🟢 POP_Officine Popolari e di Gaetano Samele, Francesco Ardò, Gianluca Michele Frattaruolo. Alla raccolta collabora la P.A.S.E.R., da anni attiva nei servizi di Protezione Civile; ne sono partner l’Asd Manfredonia Corre e la la UISP, comitato di Manfredonia.

La donazione di aspiratori ha l’obiettivo di sostenere la struttura ospedaliera in caso di necessità nell’emergenza Covid-19. L’aspiratore è un apparecchio in grado di aspirare fluidi corporei. In particolare, può essere utile nell’aspirare liquidi che interferiscono con la respirazione del paziente e che possono mettere in pericolo la sua incolumità . I liquidi aspirati vengono raccolti di solito in un apposito vaso sterilizzabile, ma, data l’emergenza Covid-19 si è pensato di donare vasi e sacche monouso che, una volta utilizzati, possono essere immediatamente smaltiti.

La raccolta continua sui canali tradizionali: con carta di credito sulla piattaforma web di crowfdunding GoFundMe (www.gofundme.com/f/Manfredonia-anticovid), e mediante bonifico bancario (BENEFICIARIO: Pop Officine Popolari Aps; IBAN: IT 03 L 05034 78450 0000 0001 4820; CAUSALE: Raccolta Manfredonia Anti-Covid19 per il suo Ospedale).

Con quella effettuata oggi, sono 8 le consegne per il seguente materiale:

🔸 TUTE DI PROTEZIONE

340 pezzi

🔸COPRISCARPE

380 pezzi

🔸OCCHIALI DI PROTEZIONE

15 pezzi

🔸VISIERA PROTETTIVA CON DUE SCHERMI

10 pezzi

🔸 MASCHERA CARBONI ATTIVI

9 pezzi

🔸 TERMOMETRO FRONTALE

9 pezzi

🔸 GEL IGIENIZZANTE

25 litri

🔸 MASCHERINE FACCIALI AD USO MEDICO

500 pezzi

🔸 RESPIRATORE CON VALVOLA FFP2

180 pezzi

🔸 5 ASPIRATORI SUPERVEGA MOD. ASKIR C30 SU CARRELLO CON PEDALE DI ATTIVAZIONE E SPEGNIMENTO

5 pezzi

🔸 VASI 2 LT PER SACCHE MONOUSO PER ASPIRATORE SUPER VEGA

10 pezzi

🔸 SACCHE MONOUSO 2 LT CON COPERCHIO 22 PER ASPIRATORE SUPER VEGA

50 pezzi

🔸 CASCHETTO PROTECTOR CON TRE VISIERE

5 pezzi

Manfredonia, 29.04.2020